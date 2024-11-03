Население Чечни по данным 2024 года 1,55 млн человек. Чуть больше половины – женщины и около трети населения – дети до 18 лет, плюс пенсионеры. Таким образом, общая численность взрослого мужского населения составляет примерно 400-450 тысяч. Может Кадыров, который всегда очень бережно относился к чеченцам на фронтах отправить насмерть каждого пятого-шестого мужчину? Более того, не за деньги, а добровольцами? Возможно, но только в том случае, если он верит, что завтра кончится война. Но почему-то мне кажется, он в это не верит.

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Звичайно, теоретично, він міг набрати якусь частину чоловіків в інших регіонах. Але уявити собі, що він це зробив настільки непомітно, що цього ніхто не бачить, мені доволі складно ( 84 тисячі - це тримісячна норма набору для армії РФ по всій Росії).

Що ще може спонукати Кадирова організувати таку армаду ( російське угрупування на Курщині 50 тисяч)? Тільки страх, що завтра його може знести Кремль. В це я також не вірю.

Справді, грою в кровну помсту проти сенатора Сулеймана Керімова. (нагадаю, це повʼязано з контролем за найбільшим російським маркетплейсом Wildberries) Кадиров, де-факто, підставив Путіна і відповідь обовʼязково буде. Справа в тому, що Путін особисто обіцяв цю компанію Керімову і Кадиров, влізши в цю історію поставив під сумнів дії Путіна. Проте, відповідь ця буде не завтра, а як завжди в путінській моделі поведінки, з відтяжкою. При чому, це не означає звільнення чи щось подібне. Класичний приклад такого типу помсти - конфлікт Сєчін (Роснєфть) - Улюкаєв (екс-сю міністр економрозвитку). Сєчін добився посадки Улюкаєва, але втратив всі свою впливи за межами Роснєфті.

На фоні всього цього почали надходити новини про облави в Чечні і навіть нищення "нелояльних". Правда ,Чечня це і так концтабір, тому все те, що ми чуємо і бачимо вкладається в кілька гіпотез:

- Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність. В логіці війни єдина ознака відданості - передача своїх людей на смерть. А значить, якусь частину чеченців він може відправити на війну. Але точно не 84 тисячі, а набагато-набагато менше.

- В Кадирова загострюється паранойя, особливо в контексті того, що він так чи інакше, але запустив процес транзиту владу.

Висновок простий: нам, як мінімум поки, точно не варто переживати з цього приводу.