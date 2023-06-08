Каховская ГЭС не подлежит восстановлению: в 'Укргидроэнерго' подсчитали, сколько времени и денег понадобится на строительство новой станции

В Укргидроэнерго официально заявили: Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. После деоккупации Украине придется строить новую ГЭС. Для этого потребуется много времени и денег.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он рассказал, что нужно сделать уже сейчас, какие решения готовятся, и какая работа по нормализации ситуации ждет украинцев после победы.

По его словам, первая задача на уже – перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность.

"Уже сегодня будут первые проектные решения по этому вопросу", – отметил Игорь Сирота.

Также уже с сегодняшнего дня и до того момента, когда Херсонщина будет полностью деоккупирована, специалисты "Укргидроэнерго" будут аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы после освобождения территорий как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.

Построение новой ГЭС займет как минимум 5 лет, и это при условии, что работы будут продолжаться в режиме 24/7.

Стоимость строительства, по словам Игоря Сироты, составит как минимум 1 млрд. долларов.

"Ведь мы еще не знаем полных масштабов разрушений", – отметил он.

Гендиректор "Укргидроэнерго" подчеркнул, что разрушения произошли не только на самой станции, повреждены также переезды, водоснабжение и газоснабжение.

"Это сложный гидроузел, на строительство которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции", – сказал Игорь Сирота.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления – до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной эко-катастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, была объявлена эвакуация населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессора за совершенное. Многие западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не остановятся, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".