Как 30 часов перемирия сыграли на руку врагу и почему он пересел на самокаты: интервью с Селезневым

Непродолжительное пасхальное перемирие, продолжавшееся всего 30 часов, дало врагу существенную преференцию, возможность подтянуть резервы на ряде участков фронта на востоке Украины и активизироваться на них. Речь идет об агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Де-факто противник пытается создать три плацдарма со стороны Торецка, Часового Яра и Лимана. Ситуация южнее Константиновки остается сложной, и стабилизировать ее непросто.

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Реальная цель нового 3-дневного перемирия, приуроченного к "дню победы", о котором заявляют в Кремле, – максимально усилить штурмовые подразделения, чтобы вскоре те могли атаковать украинские позиции. У врага есть проблемы с применением тяжелой техники. Он все чаще атакует малыми группами, которые оснащены автомобилями, мотоциклами и даже самокатами. Но объективная ситуация такова, что о замораживании войны речь идти не может.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В последней сводке Генштаба говорится о наибольшей активности врага на четырех направлениях, при этом наиболее горячим остается Покровское направление, на которое приходится 42% всех атак. Но это не новость. Новость в том, что противник начал искать уязвимые места в районе Торецка. Допускаете ли вы, что враг поставил перед собой цель выровнять линию фронта на этом участке? На какие успехи он может здесь рассчитывать?

– Я думаю, нам стоит вспомнить наши предыдущие диалоги в части развития ситуации на поле боя и вспомнить ключевое, то, что для противника является ключевой целью в рамках весенне-летней наступательной кампании – атака на городскую агломерацию Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Это очевидно. Противник, воспользовавшись 30-часовым перемирием 21 апреля, фактически смог подтянуть достаточное количество штурмовых подразделений впритык к нашим частям и подразделениям, которые ведут боевые действия в районе Торецка и в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

То есть фактически те действия, которые сегодня осуществляет противник, связаны с полученными россиянами преференциями и возможностями благодаря перемирию. Противник атакует, ситуация в направлении на Константиновку с юга является крайне сложной. Нам пока не удается ее стабилизировать.

Логика действий российских оккупантов очевидна: создание трех плацдармов со стороны Торецка, Часовго Яра и Лимана является приоритетной целью для врага, и он эту цель пытается достичь.

Динамика на поле боя определяется ресурсными возможностями. Если противник сумел подтянуть достаточное количество сил и средств на этот участок фронта, а мы, в свою очередь, сосредоточили все свои усилия для того, чтобы не позволить противнику охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию с юга и запада, то тут нас противник в определенной степени переиграл. И нам сейчас в пожарном порядке приходиться задействовать дополнительные силы и средства для того, чтобы стабилизировать ситуацию южнее Константиновки.

И как обычно дьявол кроется в деталях. Путин рассказывает о том, что он стремится к перемирию в период между 7 и 9 мая, и я уверен, что он будет пытаться использовать это время для того, чтобы максимально насытить передовые штурмовые подразделения своей армии, чтобы они в дальнейшем атаковали.

Будут ли они действовать исключительно в направлении южнее Константиновки? Не берусь судить. Скорее всего, противник будет в режиме реального времени оценивать наиболее слабые участки в плане обороне украинской армии, и именно эти места определять как приоритетные и направлять основные силы и средства для того, чтобы развивать успех там, где ему это удастся.

Но войн – это большая шахматная партия, результат которой зависит от действий руководителей или шахматных гроссмейстеров. Когда противник нас атакует на территории Донецкой области, мы проводим определенные мероприятия на территории Курской области, так и на иных участках фронта. Поэтому говорить о том, что ситуация предопределена, я бы пока не рискнул.

– На сегодня российские оккупанты все чаще вместо тяжелой техники используют для штурмов малые пехотные группы, перемещающиеся на мотоциклах под прикрытием дронов. Считаете ли вы, что отчасти это свидетельствует о снижении ресурса врага по части тяжелой техники? Можно ли надеяться на то, что текущий всплеск активности врага – это последний серьезный всплеск, за которым последует спад, скажем, после 9 мая – просто потому, что к этому толкают объективные обстоятельства?

– Обратите внимание: количество атак со стороны противника увеличивается, но количество потерь растет не настолько масштабно. В минувшие сутки (за 5 мая. – Ред.) более 1400 убитых и покалеченных российских военнослужащих, а до этого эти цифры были на уровне 1100 – 1200. О чем это говорит? Количество атак растет, но количество российских военнослужащих, участвующих в каждой из атак, уменьшается. То есть малые штурмовые группы становятся еще более малыми по количеству участников.

Что же касается активного применения небронированной, автомобильной и мотоциклетной техники, то нынешняя война – это, в первую очередь, про скорость. В свое время Мадьяр, руководитель бригады беспилотных систем, сказал, что прозрачность поля боя в настоящий момент составляет 10-15 километров. В таких условиях только скорость позволяет выжить на поле боя. Любые иные перемещения, в том числе на борту бронетехники, фатальны. Небольшие дроны способны уничтожить даже современный танк, а если этих дронов несколько, то это гарантированное уничтожение техники.

Итак, скорость – шанс на выживание. Плюс дешевая мотоциклетная техника позволяет использовать ее в больших количествах. Те цифры, которые мы в последнее время видим от украинского Генштаба – а там рекордные показатели по части уничтожения военной техники, – включают в себя и мотоциклетную технику. Потому что мотоциклы быстры, но FPV-дроны быстрее.

Война постоянно трансформируется. И мы, и противник изыскиваем наиболее рациональные решения для того, чтобы достичь наибольших результатов и нанести как можно больший урон противнику, при этом пытаясь сохранить жизни военнослужащих. Очевидно, что, когда речь идет о действиях малых пехотных групп при поддержке автомобильной или мотоциклетной техники, это один из вариантов рационального использования сил и средств для достижения желаемых результатов.

– Допускаете ли вы, что мы можем рассчитывать на ослабление активности врага? Какова опасность замораживания или серьезного затягивания войны?

– Я не вижу предпосылок к замораживанию. Путин не готов подвигаться в своих ультимативных требованиях. Он требует буквально капитуляции со стороны Украины. Это история, где ни Путин, ни Зеленский не готовы идти на какие-то компромиссы. И не потому, что они такие упрямые и непримиримые, а потому что позиция как украинского, так и российского общества крайне категорична. Слишком много боли и беды принесли для нас россияне, чтобы мы шли на какие-то серьезные уступки.

А для Путина остановка войны означает высвобождение сотен тысяч российских военнослужащих, которые привыкли к деньгам. А это стагнация и серьезные проблемы, с которым в свое время сталкивался Советский Союз после окончания Афганской войны – криминал, бандитизм и прочее. Плюс российская экономика сейчас переведена на военные рельсы. Соответственно, остановка боевых действий может привести буквально к коллапсу российской же экономики.

Поэтому, думаю, и Путин не может принять единоличное решение об остановке боевых действий без тотальных последствий для РФ, и мы не готовы идти на ультиматумы Кремля, потому как Путин слишком много хочет. И запрос на справедливость как в украинском обществе, так и среди цивилизованных стран мира, никуда не делся. Мы четко понимаем: агрессор, который не наказан за свою агрессию, есть зло. А ненаказанное зло порождает многократно большее зло.

Поэтому предпосылок для остановки боевых действий я не вижу. Ключевой фактор, который будет влиять на динамику и масштабы боевых действий – это фактор ресурсов. У россиян эти ресурсы есть. Время от времени они даже самокаты используют для того, чтобы перемещаться по полю боя.

Война в перспективе следующих нескольких месяцев – это война дронов, война ракет и война военнослужащих, которые перемещаются по полю боя на приспособленной технике – автомобильной, мотоциклетной, велосипедной…

– И на самокатах.

– Да.