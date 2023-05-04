Как армия Путина препятствует контрнаступлению ВСУ: Селезнев указал на признаки

Одним из главных способов препятствования масштабному контрнаступлению Сил обороны Украины являются ракетные обстрелы территории нашей страны. Армия страны-оккупанта России пытается нанести наибольший урон энергетической инфраструктуре, логистике, а также системе противовоздушной обороны Украины.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Все атаки путинской армии направлены на то, чтобы максимально замедлить подготовку украинской армии к контрнаступлению", – заявил он.

В частности, по оценкам эксперта, именно такие цели преследовал враг, когда дважды на протяжении трех дней совершал массированные ракетные атаки на Украину – 28 апреля и 1 мая.

"Целями этих ракетных ударов были локации, где украинская армия концентрирует свои силы и средства, а также объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают подпитку сети железнодорожных линий, нашу логистику. Очевидно, что такого рода тактика направлена на то, чтобы максимально создать проблемы для украинской военной логистики", – пояснил он.

Кроме того, оккупант поставил задачу максимального ослабления системы противовоздушной обороны нашей страны. "Потому как без ослабления системы ПВО россияне не смогут наносить удары с помощью управляемых авиационных бомб по военным объектам", – заметил Селезнев.

Вместе с тем он напомнил, что и украинские Силы обороны поставили перед собой цель уничтожения крайне важных для врага военных объектов. "К этим объектам я отношу такие: объекты радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, артиллерийские реактивные системы залпового огня и объекты энергетической инфраструктуры, линии электропередач, базы хранения топлива и иных горюче-смазочных материалов и тому подобное", – уточнил эксперт.

В этом контексте он заметил, что есть принципиальная разница между способом достижения военных целей украинскими Силами обороны и оккупационной армией. "Единственное и принципиальное отличие – мы наносим удары по военным объектам, в результате которых не гибнут мирные жители. Россияне же считают вполне приемлемым сопутствующий ущерб в виде гибели мирного населения Украины и особо по этому поводу не заморачиваются", – констатировал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, 28 апреля и 1 мая страна-террорист Россия совершила массированные ракетные атаки на Украину. При этом и в первом, и во втором случае большая часть вражеских ракет была уничтожена средствами ПВО Украины. 29 апреля украинские беспилотники совершили успешную атаку на нефтебазу в оккупированном Севастополе, в результате которой враг потерял порядка 40 тысяч тонн нефтепродуктов.