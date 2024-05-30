'Как будто с конвейера, все новое': оккупанты перекинули в направлении Бердянска колонну грузовиков с БК. Фото

Российская оккупационная армия продолжает перекидывать технику в сторону Бердянска Запорожской области. Накануне в направлении захваченного города враг направил колонну из 15 грузовиков с боекомплектом.

При чем очевидцы обратили внимание, что состояние техники абсолютно новое. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, российская армия продолжает насыщение Бердянска техникой и боекомплектом. Андрющенко обратил внимание, что речь идет не о ротации, а именно о переброске техники в одну сторону.

Также он добавил, что в течение недели было зафиксировано введение новых подразделений с новым обеспечением с территории России.

"Зафиксирована колонна из 15 грузовиков из БК. Что приходит во внимание – все как из конвейера. Всё новое. Это не ротация, согласование или что-то подобное. Мы неполную неделю наблюдаем за введением новых подразделений с новым обеспечением с территории России", – сообщил он.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску военной техники россиян на Бердянское направление. Таким образом, подтвердилась теория о том, что враг начал усиливать свои подразделения на Запорожье.

Ранее украинские партизаны зафиксировали в Мариуполе перемещение военной техники врага с новыми отметками. Колонна из шести новых грузовиков с 40-тонниками с Новоазовского направления ехала в сторону Бердянска через центр Мариуполя.

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