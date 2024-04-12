Как дроны от Фонда Порошенко помогают уничтожать врага на фронте: в сети появилось взрывное видео

Петр Порошенко показал в соцсетях видео, как украинские военные уничтожают с помощью FPV-дронов оккупантов и их бронетехнику. Как известно, с начала года Порошенко уже передал 6 тысяч смертоносных птиц в войска, а еще 2 тысячи повез прямо сегодня.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Впечатляющее и вдохновляющее видео от ребят-военных, работающих нашими FPV-дронами! Только посмотрите, как один маленький дрон способен уничтожить крупную русскую бронетехнику. Больше дронов – больше уничтоженных врагов, больше уничтоженных врагов – ближе к победе", – убежден пятый президент.

"Сейчас мы в пути, везем новую большую партию FPV-дронов на фронт и еще многое для наших воинов! До встречи!" – написал Порошенко.