Как обжаловать заключение ВВК: инструкция для получивших ранения военных

Получение ранения во время боевых действий может быть серьезным испытанием для военнослужащего, ведь кроме физических травм он также может столкнуться с рядом юридических вопросов. Дело в том, что в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, со дня получения такого ранения на период лечения есть дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч. Но обязательным условием для получения выплаты является привязка ранения к категории "тяжелое".

Раненый военнослужащий Вооруженных сил Украины может обжаловать выводы военно-врачебной комиссии, если, по его мнению, решение комиссии не отражает реального состояния его здоровья. Это объяснили в Министерстве обороны Украины.

Правда, в министерстве уточнили, что "установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК".

Постановление ВВК о тяжести ранения можно обжаловать по следующему алгоритму:

написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы;

командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию;

ВЭК принимает решение.

В Минобороны отметили, что в случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой.

Классификатор распределения травм и ранений по степени тяжести разработал Минздрав еще в 2007 году. С тех пор документ не меняли. Узнать, какие именно травмы считаются тяжелыми, а какие нет, вы можете здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая в Украине вступит в силу закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный", а с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, тех, кого ранее получил его, начнут вызывать на повторную военно-врачебную комиссию. На ВВК будет только два вывода: годный или непригодный к военной службе.

Новые категории годности военнообязанных будут следующими:

полностью пригодны;

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодны для выполнения специфических задач.

Мужчины, имеющие такой статус, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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