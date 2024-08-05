Как пустыня: в сети показали вид аэродрома в Морозовске после украинской атаки. Фото

В ночь на 3 августа украинские дроны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области. В результате удара был уничтожен вражеский истребитель Су-34, а также состав с авиационным вооружением. Состав практически уравнен с землей.

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В сети показали облик российского аэродрома после украинской атаки. Фото обнародовал Telegram-канал "Досье Шпиона".

На фото видно, что на складской площадке не осталось ни одной постройки – все полностью сгорело. Также хорошо просматриваются большие площади выжженной земли у аэродрома и вокруг него, что явилось результатом детонации вражеских боеприпасов.

"На фото – уничтоженный состав с авиационным вооружением, о котором было заявлено ранее", – прокомментировал фото автор канала.

Напомним, что помимо уничтоженного истребителя еще два российских самолета такого же типа предположительно повреждены обломками. Также получили повреждения четыре технических здания и два ангара авиабазы.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск". Он расположен в Ростовской области страны-агрессора. После взрывов начался сильный пожар, было слышно детонацию.

В ГУР, основываясь на данных космической разведки, сообщили, что в результате огневого поражения российского военного аэродрома Морозовск был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-3, повреждены еще два самолета такого же типа, полностью уничтожены состав авиационного вооружения, технические здания и два ангара. Таково потери среди личного состава армии РФ.

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