Как россияне маскируют мины и могут ли минировать территорию дистанционно: отвечает сапер

Российские оккупанты прячут свои мины в грунт на глубину 50 см и часто кладут доски, чтобы усложнить разминирование. Враг может использовать для минирования самолеты, но чаще всего применяет реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Смерч".

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Об этом рассказал сапер, начальник группы пиротехнических работ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Андрей Паламарчук в интервью NV. Он напомнил о необходимости осторожно относиться к подозрительным предметам.

Легкомысленного отношения к взрывоопасным предметам (ВОП) не позволяют себе даже опытные саперы.

В случае обнаружения подозрительной находки не стоит пытаться прикасаться к ней или приближаться – нужно отойти как можно дальше и позвонить по телефону 101.

Какие бывают мины и как их маскируют

Условно мины можно разделить на противотанковые, противопехотные и минометные, говорит Паламарчук. Противопехотные в свою очередь делятся на маскирующиеся на поверхности земли и маскирующиеся в грунт.

"В почву маскируются противопехотные мины наземного действия, ОЗМ-72 – известная мина, которая также маскируется в земле. На поверхности почвы маскируются такие, как МОН-50, лепестки. Лепестки – это мы так их называем, их полноценное название – ПФМ – противопехотная фугасная мина", – рассказал сапер.

Как оккупанты прячут взрывчатку

Российские оккупанты не работают "по книжечке", потому что тогда разминирование было бы легким для специалистов, говорит Паламарчук.

"Поэтому они прячут [взрывоопасные предметы] в грунт на глубину 50 см, могут класть доски, чтобы наши металлодетекторы их не находили", – объяснил начальник группы пиротехнических работ ГСЧС.

Однако через определенный промежуток времени мины или другая взрывчатка поднимаются на поверхность грунта.

"С научной точки зрения, каждый находящийся в почве боеприпас за год поднимается на 1 см. Может быть заминирован сегодня, а вылезти через десять лет", – сказал Паламарчук, предостерегая от мифа о том, что "старые" мины якобы не опасны.

Может ли армия России минировать земли дистанционно

Минирование с самолетов возможно, но больше всего ВНП, кроме целенаправленно установленных мин, оказывается на территориях тогда, когда враг применяет РСЗО, в частности "Ураган" или "Смерч".

"[Снаряд] вылетает на расстояние до 60-70 километров – они вылетают, распространяются на любую поверхность, где угодно они могут быть", – сказал Паламарчук.

Ракеты РФ разносят опасные суббоеприпасы-шарики

По словам начальника группы пиротехнических работ, российские ракеты, в том числе Х-59, разносят опасные шарики-боеприпасы.

"Внутри действительно есть шарики. Враг применяет их при обстреле автоцистерн – всего, что может воспламениться. Шарики внутри вольфрамовые, они нагреваются, могут пробивать и зажигать любые предметы", – рассказал Паламарчук.

Кроме того, минной ловушкой может быть любой предмет: пачка от сигарет, зажигалка, детская игрушка, конфеты и т.д.

Подозрение должно вызывать "предмет, лежащий неправильно или не имеющий места здесь быть, например, во время ведения боевых действий".

Взрывоопасные предметы являются "сюрпризами" даже для саперов

К каждому ВОП требуется "определенный подход, соблюдение мер безопасности", говорит Паламарчук.

"Если мы видим даже мину МОН, установленную на растяжке, сначала смотрим, нет ли [опасности] из-под низа у нее, куда ведут провода. Нет такого, что "я знаю эту мину" – строение, вес, количество взрывчатого вещества, впечатляющих элементов и на этом завершается", – сказал он.

Сапер добавил: враг коварен, поэтому разбирает эти мины и видоизменяет самым неожиданным способом.

"Сзади есть место для разбора мины. … Мы смотрим, если она с другой стороны хоть немного поцарапана, подтерта, то ВОП уничтожаем на месте, потому что от любого переворачивания, наклона она может сработать, сдетонировать и произойдет взрыв", – объяснил Андрей Паламарчук.

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