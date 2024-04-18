Как Силы обороны били по российским целям в Джанкое: в Генштабе показали взрывное видео

Украинские защитники нанесли удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. В результате Силы обороны уничтожили 4 установки С-400, центр управления противовоздушной обороны, 3 радиолокационные станции и средства наблюдения, чем нанесли значительные потери российскому боевому потенциалу.

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали "взрывное" видео из оккупированного Джанкоя. Кадры демонстрируют ракетный удар ВСУ по вражескому военному аэродрому в ночь на 17 апреля.

"В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым. В результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

"Все это нанесло вражеским войскам неожиданные ими потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился. Продолжение следует...", – пообещали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 апреля на территории аэродрома в оккупированном Крыму раздались взрывы. В Джанкое была совершена серия ударов, после которых вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома.

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