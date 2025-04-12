Как украинские бойцы перехватывают и приземляют российские дроны: редкое видео

Каждый день Россия применяет на фронте тысячи дронов разных типов, поэтому противодействие дроновым атакам крайне важно для защиты жизней украинских воинов и военной техники. В частности, достаточно умело делают это рэбовцы 63 отдельной механизированной бригады.

Видео дня

Военные показали редкое видео с перехватом и приземлением восьми вражеских FPV-дронов, зафиксированных камерами российских беспилотников. Оно было опубликовано на Facebook-странице бригады.

Военные отметили, что в марте ребята 63 ОМБр не позволили долететь до целей сотням российских беспилотников. Продолжили они это делать и в апреле.

Увидеть, как происходит нейтрализация русских дронов, украинцам удалось благодаря видео из российских БПЛА.

"Редкое видео с российских дронов – как их перехватывают и приземляют рэбовцы 63 бригады. 8 уничтоженных фпвишек на видео – это работа наших специалистов всего за сутки. В прошлом месяце они сбили почти пол тысячи коптеров. Представьте, сколько это спасенных жизней и техники!" – указано в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах с перехваченных российских дронов видно, как они под влиянием средств РЭБ теряют управляемость и падают на землю.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области аэроразведка ГПСУ уничтожила авто и поразила четыре позиции врага с живой силой.

Кроме того, ВСУ уничтожили вражескую колонну бронетехники с десантом на Купянском направлении. Российская атака была отражена.

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