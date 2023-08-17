Как в СССР: в оккупированном Мариуполе расписали стены школы цитатами Путина. Фотофакты

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области открыли школу, стены которой украшают не цитаты выдающихся ученых или писателей, а фразы российского диктатора Владимира Путина. Именно по его указу был раз разрушен этот город.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета. При этом внешне здание выглядит, как стандартное учебное заведение.

На стенах Мариупольской школы видно цитаты президента РФ по образованию, развитию и обучению молодежи.

"И в этом можно увидеть наибольший цинизм. Ведь именно по указанию Владимира Путина оккупационная армия начала полномасштабное вторжение, так называемую "спецоперацию", в результате которой тысячи мариупольских школьников получили ранения, погибли, потеряли дома и родных", – говорится в сообщении.

В источнике добавляют, что это проявление насадки культа и русификации города.

"До этого детям выдавали тетради, также с цитатами обладателя ордера на арест от Гааги. Осталось лишь заставлять детей изучать эти бессмысленные цитаты, как в СССР хором учили высказывания Ленина", – добавляют в горсовете.

Как писал OBOZREVATEL:

– В сети показали, как выглядит сегодня оккупированный Мариуполь, несмотря на басни оккупантов о его "восстановлении". На самом деле каждая улица города почти полностью разбита.

– В то же время оккупанты в Мариуполе пытаются подавить сопротивление украинцев. Для этого враг постоянно производит ротацию сотрудников ФСБ в городе.

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