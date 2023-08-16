Кадры, разбивающие всю ложь России: в сети показали, как выглядит на самом деле оккупированный Мариуполь. Видео

В сети показали, как выглядит сегодня временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, несмотря на басни окупантов о его восстановлении. На самом деле каждая улица города почти полностью разбита и в каждом кадре только руина.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Мариупольского городского совета. В 1-минутном ролике, разбивающем вдребезги всю ложь россиян, видно, что город уничтожен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Всего 1 минута этого видео разбивает все попытки россиян убедить мир показательными картинками о восстановлении Мариуполя. Каждую секунду этого видео можно разбить на стоп кадр – и в каждом кадре только руина. Держись, родимый – вернемся – отстроим", – отметили в горсовете.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты продолжают сносить многоэтажки во временно подконтрольном им Мариуполе. На сегодняшний день снесено уже 465 многоквартирных домов, без крыши осталось еще более 51 тыс. местных жителей.

Захватчики проводят "новую строительную политику", обещая возвести новые высотки вместо поврежденных старых. Однако темпы их работы большого энтузиазма на этот счет не вызывают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также по словам Андрющенко, центральные районы Мариуполя под контролем оккупантов превращаются в склепы. В городе преуспевает мародерство, грабители буквально растягивают все, что плохо лежит, в частности, городской Центральный рынок почти весь уже вырезали на металлолом;

– оккупанты в Мариуполе пытаются подавить сопротивление украинцев. Для этого враг постоянно производит ротацию сотрудников ФСБ в городе.

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