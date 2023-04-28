Как ВСУ используют снаряды с обедненным ураном: майор Гетьман назвал важный нюанс

Снаряды с обедненным ураном намного мощнее, чем обычные. В частности, они способны пробивать броню танков, а потому крайне важны при совершении наступательных операций.

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Такие снаряды не несут радиационную опасность. Напротив, обедненный уран применяется в медицине для защиты от радиации. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, сердечники снарядов из обедненного урана "делают снаряд более мощным". "По большому счету, он может пробивать любую броню, лобовую или другую, которая есть на российских танках", – подчеркнул ветеран. Он добавил, что снаряды с вольфрамовым сердечником еще более эффективны, но их стоимость больше.

Гетьман также отметил, что словосочетания "обедненный уран" не стоит пугаться, поскольку речь идет о химическом веществе, которое имеет радиоактивность, меньшую естественной.

"Радиоактивность снаряда с обедненным ураном меньше природного радиационного фона. Подсчитано: для того, чтобы танкист, полностью изолированный от природной радиации, сидящий в танке, заряженном снарядами с обедненным ураном, получил радиационную дозу, равную той, которую мы получаем ежедневно, он должен провести в танке 2000 часов", – рассказал он.

Гетьман добавил, что из обедненного урана изготовляют "кили для очень дорогих яхт".

"И главное – обедненный уран применяется в медицине. Из него делают защитные слои для рентгеновских аппаратов, потому что он защищает он рентгеновского излучения, например, во время флюорографии", – рассказал ветеран войны.

Как писал OBOZREVATEL, Великобритания передала Украине тысячи снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Среди них есть и бронебойные. Подробнее о том, что такое обедненный уран, читайте в нашем материале.