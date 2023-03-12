Как выглядел первый в истории человечества пулемет и почему он стрелял квадратными патронами

Исторически считается, что первый пулемет был изобретен Ричардом Гатлингом в 1862 году. Однако такое предположение ошибочно, поскольку почти за 150 лет до этого был создан действительно первый пулемет в истории человечества, который, хотя и не снискал коммерческой славы, но опередил свое время.

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Речь идет о ружье Пакла, которое стало первым работающим быстрострельным оружием, на которое был выдан патент. Именно это оружие стало прообразом пулемета, хотя технически оно считается ружьем. OBOZREVATEL рассказывает историю этого оружия, а также о том, почему оно стреляло квадратными патронами.

Джеймс Пакл родился в 1667 году в Лондоне. Во взрослой жизни он занимался писательством и адвокатской деятельностью, а также был изобретателем.

Как и большинство людей того времени, Пакл интересовался религией, в частности христианством, и горел идеей его защиты. В то время христианский Запад конфликтовал с Османской империей, которая охватывала юго-восточную Европу, Северную Африку и Западную Азию и пыталась расширить свои владения и на другую часть Европы. Кроме конфликта за землю, не менее ожесточенным был и теологический конфликт, поскольку исповедовавшие мусульманство турки пытались обратить в него и христиан, живших на новозахваченных территориях.

Поскольку значительная часть боевых действий происходила в море, оказалось, что пушки, которыми были оснащены английские корабли, не слишком эффективны против небольших лодок, которые использовались турками во время нападений с целью захвата кораблей.

Тогда у Пакла появилась идея создать ружье, которое могло бы производить несколько выстрелов подряд. Так он придумал оборонительное ружье, которое впоследствии стало известно как ружье Пакла.

Для быстродействия Пакл оснастил свое ружье барабаном, аналогичным тому, что впоследствии будут использовать в револьверах. Этот барабан с одной стороны имел гнезда для патронов, а с другой – рычаг, с помощью которого стрелок должен был прокручивать барабан, подгоняя патроны под дуло. Таким образом удавалось произвести 9 выстрелов в минуту, в то время как исправные стрелки могли выстрелить из мушкета не более трех раз в минуту. Так что прогресс был существенным.

В книге "Пулеметы: иллюстрированная история их влияния" автор Джеймс Уиллбенкс более подробно описывает уникальную механику этого оружия. В зависимости от конфигурации, цилиндр мог вмещать от 6 до 11 патронов. Отсоединенный от оружия цилиндр вручную заряжался порохом и выстреливался. С каждым выстрелом во врага вылетало 16 мушкетных пуль.

Ружье Пакла размещалось на треноге и должно было устанавливаться на кораблях.

Особенностью ружья было и то, что оно имело религиозный апгрейд. Согласно патенту Пакла, ружье использовало как круглые, так и квадратные патроны. Первыми надо было воевать против христианских врагов, в то время как в бою с мусульманами должны были использоваться патроны квадратной формы. Пакл считал, что это нанесло бы религиозному врагу больший вред и каким-то образом обратило бы его впоследствии в христианство.

Однако в конце концов квадратные патроны были не основной проблемой творения Пакла.

Когда он представлял свое ружье в 1717 году, кремневый механизм, который должен был зажигать порох, оказался не слишком надежным, что помешало скоростной стрельбе.

Четыре года спустя, тем не менее, запатентованное ружье попало на рынок. Но значительным спросом, несмотря на новаторство, оно так и не стало пользоваться. Кроме странного решения относительно квадратных патронов, тот же кремневый механизм продолжал время от времени отказывать, так что 9 патронов в минуту было скорее случаем удачи, чем статистическим показателем.

Тогдашний Английский совет по вооружениям, как писал Уиллбенкс, сетовал и на то, что ружье Пакла было "угловатым и ненадежным".

Улучшить свое ружье Пакл так и не смог, приняв коммерческую неудачу. Лишь в 1862 году Ричард Гатлинг улучшил идею изобретателя и представил рынку революционное оружие. Конечно, никаких квадратных патронов у Гатлинга не было.

Сейчас в мировых музеях остались только два ружья Пакла, которые были произведены при его жизни.

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