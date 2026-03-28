Как выглядит роддом в Одессе после прилета 'Шахеда': врачи собственноручно тушили пожар

В ночь на 28 марта российские оккупанты атаковали "Шахедом" роддом в Одессе. В момент удара в здании находились 32 беременные женщины, 22 ребенка и 27 работников.

После попадания дрона медики эвакуировали пациентов и присоединились к ликвидации пожара. Уже днем в сети появились кадры последствий атаки.

Персонал и пациентов эвакуировали, рожениц перевели в другие медучреждения, а двух младенцев в областную детскую клиническую больницу. Среди спасенных была новорожденная двойня, которая на тот момент находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В общем спасатели вывели 81 человека. Поврежденный роддом временно прекратил госпитализацию.

Российский обстрел Одессы

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 марта российские войска атаковали Одессу, направив на город группы дронов-камикадзе "Шахед". Утром под удар попала портовая инфраструктура области.

В результате удара, кроме роддома, пострадали и другие медучреждения района. По данным областной прокуратуры, повреждены две пятиэтажки, десяти- и двенадцатиэтажка, 12 частных домов и 10 автомобилей. Также повреждены три учебных заведения, среди них два детсада.

По состоянию на утро было известно о 12 пострадавших. Среди раненых 9-летний мальчик, пять женщин в возрасте от 29 до 87 лет и пятеро мужчин в возрасте от 42 до 80 лет. Все госпитализированы.

В больнице умерла 36-летняя женщина, впоследствии под завалами обнаружили тело еще одного погибшего, 34-летнего мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 27 на 28 марта Россия атаковала Украину, применив 273 воздушных средства. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 252 цели.

