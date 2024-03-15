Какие болезни крови и органов дыхания являются основанием для освобождения от мобилизации: разъяснение

В Украине с февраля 2022 года продолжается полномасштабная война и уже более двух лет продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию.

Однако существуют определенные категории мужчин, которые даже во время всеобщей мобилизации считаются непригодными к военной службе из-за состояния здоровья. Более подробно о том, с какими заболеваниями органов дыхания и кровообращения не принимают в армию, сообщает OBOZ.UA.

Согласно приказу Министерства обороны Украины № 490, считаются непригодными к военной службе военнообязанные с такими заболеваниями системы кровообращения:

сердечная недостаточность II–Б–III стадии в случаях некоронарных заболеваний сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии;

цереброваскулярные заболевания (такие как инфаркт головного мозга или инсульт) с выраженными нарушениями функций.

Также не подлежат призыву лица с болезнями артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов, такими как атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д., если они сопровождаются серьезными нарушениями кровообращения и функций.

Также не берут на военную службу лиц, у которых выявлены следующие заболевания органов дыхания :

хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких с выраженными нарушениями функции наружного дыхания;

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законопроекте по мобилизации рассматривается возможность призыва граждан, имеющих судимость. И хотя это предлагается на добровольной основе, в Минюсте выступили за принятие более решительных мер. Там объяснили свою позицию тем, что защита страны считается не просто правом, а обязанностью каждого гражданина.

Напомним, сотрудник Белгород-Днестровского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (Одесская область) будет судить за помощь уклонистам. Следствие установило, что подозреваемый "отмазывал" граждан от мобилизации за деньги.

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