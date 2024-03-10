Какие болезни сердца являются основанием для освобождения от мобилизации: подробное разъяснение
С начала полномасштабного вторжения России на территории Украины продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы в армию.
Однако даже при общей мобилизации есть категории мужчин, считающихся непригодными для военной службы по медицинским причинам. Детальнее о том, какие сердечные заболевания являются основанием для освобождения от мобилизации, читайте в материале OBOZ.UA.
Информация о медицинских состояниях, освобождающих лицо от мобилизации и призыва на военную службу, приведена в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины.
В соответствии с этим перечнем считаются непригодными к военной службе и снимаются с военного учета лица, имеющие:
- Сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца.
- Сердечная недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца.
- Гипертоническая болезнь III стадии.
- Цереброваскулярные заболевания (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций.
- Некоронарогенные заболевания сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
- Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности.
- Болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
- Дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
Ранее сообщалось, что в Украине появятся отдельные военные отряды из осужденных. Соответствующий законопроект уже готов к подаче в парламент. Эта норма будет рассмотрена в рамках законопроекта о мобилизации.
Напомним, в законопроекте №10449 рассматривается возможность призыва граждан с судимостью на добровольной основе. При этом в Минюсте выступили за принятие более решительных мер, объяснив, что защита страны является не просто правом, но и обязанностью каждого гражданина.
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