Какие болезни сердца являются основанием для освобождения от мобилизации: подробное разъяснение

С начала полномасштабного вторжения России на территории Украины продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы в армию.

Однако даже при общей мобилизации есть категории мужчин, считающихся непригодными для военной службы по медицинским причинам. Детальнее о том, какие сердечные заболевания являются основанием для освобождения от мобилизации, читайте в материале OBOZ.UA.

Информация о медицинских состояниях, освобождающих лицо от мобилизации и призыва на военную службу, приведена в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины.

В соответствии с этим перечнем считаются непригодными к военной службе и снимаются с военного учета лица, имеющие:

Сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца.

Сердечная недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца.

Гипертоническая болезнь III стадии.

Цереброваскулярные заболевания (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций.

Некоронарогенные заболевания сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности.

Болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся отдельные военные отряды из осужденных. Соответствующий законопроект уже готов к подаче в парламент. Эта норма будет рассмотрена в рамках законопроекта о мобилизации.

Напомним, в законопроекте №10449 рассматривается возможность призыва граждан с судимостью на добровольной основе. При этом в Минюсте выступили за принятие более решительных мер, объяснив, что защита страны является не просто правом, но и обязанностью каждого гражданина.

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