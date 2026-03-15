Какие направления на фронте самые горячие: на одном ВСУ отбили 28 атак за сутки

Российские оккупанты не оставляют попыток улучшить свои позиции и продвинуться вглубь территории Украины. Накануне, 14 марта, враг пытался атаковать практически по всей линии боевого соприкосновения.

Видео дня

Особенно "горячим" было одно из направлений – и это не Покровский. О ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Враг атакует Украину на передовой и в тылу

В Генштабе отметили, что Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Накануне противник нанес один ракетный удар, применив 68 ракет, 105 авиационных ударов, сбросив 282 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9222 дроны-камикадзе и совершил 3632 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 62 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах Писанки на Днепропетровщине, вблизи населенных пунктов Воздвижевское, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Самойловка, Васильевское, Волшебное, Долинка, Таврическое, Веселянка, Запорожье в Запорожской области и возле Львового и Ольговки на Херсонщине.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы и техники и два других важных объекта врага.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник совершил 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением РСЗО. Также россияне нанесли три авиаудара с применением девяти КАБов.

Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголевка и Волчанск.

Купянское направление

На Купянском направлении враг три раза атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка.

Лиманское направление

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево, Ставков и Лимана.

Славянское направление

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки.

Краматорское направление

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг совершил три атаки в районах Никифоровки и Новомаркового.

Константиновское направление

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра и Софиевки.

Покровское направление

На Покровском направлении наши защитники остановили 20 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка.

Александровское направление

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Александрограда, Злагоды и Доброполья.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Варваровки, Зеленого, Волшебного, Гуляйпольского и Мирного.

Ореховское направление

На Ореховском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции вблизи Щербаков, Степногорска и Павловки.

Приднепровское направление

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки наши защитники трижды останавливали врага.

"Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта", – указано в сообщении Генштаба.

накануне потери российских захватчиков составили 740 человек.

Также враг потерял четыре танка, боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 1984 беспилотных летательных аппарата, 65 ракет, один катер (подтвержден результат предварительных поражений), 110 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!