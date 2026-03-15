Силы обороны отминусовали еще 740 российских захватчиков и вражеское судно: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 740 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 279 тыс. 170 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 15 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 781), одну боевую бронированную машину (24 213), 17 артиллерийских систем (38 438), 1 984 БпЛА оперативно-тактического уровня (179 270) и 65 крылатых ракет (4 468).

Также уничтожен один вражеский корабль/катер (32), 110 единиц автомобильной техники и автоцистерн (83 513) и одна единица спецтехники (4 089).

За сутки Россия потеряла 2 183 единицы вооружений и техники, включая дроны.

