Какие страны мира могли бы уничтожить Крымский мост и как: в СМИ описали сценарии

Уничтожение незаконного Крымского моста, который соединяет территорию украинского полуострова со страной-террористом РФ может оказаться непростой задачей даже для стран, обладающих мощным дальнобойным оружием. Оккупанты защитили эту конструкцию различными средствами противовоздушной обороны.

Поэтому кроме моста в первую очередь необходимо будет уничтожить позиции ПВО оккупантов на украинском полуострове. Об этом сообщает издание Defense Express.

Стоит отметить, что вопрос уничтожения Крымского моста снова возник в публичной плоскости из-за прослушивания Инспектора воздушных сил Бундесвера Инго Герхартца. Немецкие военные с определенным скепсисом относятся к идее использовать крылатые ракеты Taurus для уничтожения моста. В случае использования этих ракет поражение моста приведет лишь к появлению дыр в нем, а не падению всей конструкции. При этом расход ракет измеряется в цифрах более 30 единиц.

Аналитики отметили, что Крымский мост является капитальным сооружением, которое защищено мощными средствами ПВО, а вокруг него находится несколько авиабаз. При этом Черное море почти полностью простреливается противокорабельными ракетами.

США

Соединенные Штаты обладают самым широким арсеналом средств дальнобойного поражения, однако в вопросе уничтожения Крымского моста часть из них вряд ли будет полезна. Например, в случае атаки по мосту крылатыми ракетами Tomahawk, конструкция вряд ли претерпит существенных разрушений, ведь боевая часть этой ракеты всего 340 кг. То же самое касается и ATACMS, которая несет всего лишь 220 кг боевой части.

Однако эти системы вооружения могут пригодиться для уничтожения позиций ПВО и авиабаз на Крымском полуострове. Лишь после "расчистки" путей к мосту его уничтожение станет более реальной задачей. Для этого в арсенале воздушных сил США есть специальные высокоточные бетонобойные бомбы. Речь идет о GBU-28 весом 2,1 тонны и с полуактивной системой наводки, используемой с F-15E. Удар такими бомбами по опорам моста будет для него роковым, потому что он пробивает до 5 метров железобетона. В качестве альтернативы есть бомба BLU-109 с комплектом JDAM, которую можно сбрасывать и с F-16.

Кроме того, у США есть специальная неядерная бомба GBU-57 для B-2 весом 12,3 тонн. Это оружие может пробить до 16 метров бетонных конструкций.

Израиль

Армия Израиля обладает мощной авиационной компонентой. Однако в случае противостояния с РФ его ресурсов было бы недостаточно для полноценной молниеносной операции по тотальному завоеванию преимущества в воздухе.

В то же время у Израиля есть оперативно-тактический ракетный комплекс LORA, хотя он официально и не находится на вооружении ЦАХАЛ. Эта система вооружения имеет дальность поражения в 430 км, а вес проникающей боевой части составляет около 600 кг.

При этом аналитики отметили, что в случае с Крымским мостом это была бы комплексная задача с использованием ложных целей, возможно, дополнительных отвлекающих ударов планирующими бомбами, угнетением ПВО и другими задачами.

Франция

Французская армия не может похвастаться большим запасом дальнобойного вооружения. У этой страны мало аналогов крылатых ракет Tomahawk – MdCN. Более того, баллистических ракет, кроме межконтинентальных под ядерные заряды, у Франции вообще нет.

Среди возможного инструментария для уничтожения Крымского моста могли бы послужить крылатые ракеты SCALP, их первая специфическая версия Apache и высокоточные дальнобойные бомбы AASM Hammer.

По мнению аналитиков, SCALP, как и в случае с Taurus, могут только "наделать дыр" в дорожном полотне моста. Но для более сложной задачи в арсенале воздушных сил Франции есть Apache.

Эта ракета была создана для уничтожения аэродромов противника и несет 1050 кг бетонобойных боеприпасов Kriss. Однако главный недостаток Apache состоит в дальности поражения – всего 140 км.

Более того, для поражения моста полноценными бетонобойными боеприпасами понадобится подлететь еще ближе – на 70 км для использования AASM Hammer. Этот комплект реактивного двигателя и системы наведения может устанавливаться на американскую противобункерную бомбу BLU-109 с весом боевой части в 874 кг.

Напомним, российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем с тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus. Разговор предположительно имел место 19 февраля.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов с Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он объяснил, что к востоку нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии снабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа считает, что Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами через Керченский пролив, не будет существовать. По его мнению, этот стратегический для РФ объект может не дожить до конца 2024 года.

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