Какие заболевания органов пищеварения являются основанием для признания неприданным во время мобилизации: разъяснение

Поскольку в Украине идет военное положение и общая мобилизация, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. Все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

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При этом существует перечень болезней, освобождающих личность от мобилизации даже в период военного состояния, речь идет, в частности, о болезнях органов пищеварения. Такая норма содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отметим, что не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВЛК).

В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:

пригоден к службе;

ограниченно или отсрочено годный к службе: таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;

непригоден к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из военного учета).

При принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется Приложением 1 к Положению № 402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Болезни органов пищеварения освобождают от мобилизации:

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Верховной Раде предложили мобилизовать на общественные работы мужчин, которые не хотят воевать. Автор соответствующего законопроекта "слуга народа" Георгий Мазураш считает, что защиту страны могут обеспечить только мотивированные граждане.

– Ранее бывший нардеп Вадим Денисенко заявил, что даже после войны в Украине нужно еще на три года запретить мужчинам выезд за границу. По его мнению, это поможет сберечь нацию. В МВД Украины подчеркнули, что не имеют отношения к такой инициативе.

– Возможна ли в Украине тотальная мобилизация и какие могут быть последствия, читайте в материале.

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