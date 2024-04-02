Каким будет порог мобилизации и кто потеряет право на отсрочку: главные факты нового закона

Согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине потенциально несколько сотен тысяч государственных служащих и правоохранителей могут быть мобилизованы. Работа над проектом закона еще продолжается, утверждают народные депутаты, но часть внесенных предложений уже проработана, и уже точно известно, каким будет порог мобилизации и кто потеряет право на отсрочку.

О потере госслужащих и правоохранителей права на отсрочку сообщил народный депутат Роман Лозинский. Он подчеркнул, что возрастной порог для мобилизации будет составлять 25 лет.

"Очень многие категории потеряли отсрочки. В частности, это часть государственных служащих разных рангов, разных структур. Представители сферы правоохранительных органов, таких как ГБР. Эти решения сейчас приняты. Это потенциально несколько сотен тысяч человек, по расчетам, которые звучали на заседаниях Комитета", – рассказал нардеп.

Однако часть работников Нацполиции, антикоррупционного бюро, ГБР и прокуратуры, Бюро экономической безопасности, спасателей, сотрудников судебной охраны, судов и органов досудебного расследования, работников патронатных служб органов государственной власти подлежит бронированию. Порядок, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы забронированных будут определяться новым законом и отдельными постановлениями Кабмина.

Из других решений Комитета Рады: новый законопроект обещает демобилизацию военных после 36 месяцев военной службы. Но теперь это будет происходить по решению президента. Также предлагалась демобилизация после 36 месяцев службы только в том случае, если 18 из них были проведены на передовой.

Однако уже со 2 апреля в Украине начнется демобилизация срочников. Во время нее военнослужащие, у которых истек срок срочной службы во время действия военного положения, увольняются в запас. Демобилизованные срочники в Украине получат годовую отсрочку от мобилизации. Но у них будет возможность по собственному желанию подписать контракт с ВСУ, если они пожелают продлить службу.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с уклонистов сняли все ограничения, предложенные в первом чтении проекта закона. Также создавать электронный кабинет заставлять не будут. Еще раньше Комитет отклонил предложения по электронным повесткам.

Отсрочку в новом законопроекте оставляют усыновителям, на содержании которых находится один и более детей, которые до момента усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки. Также опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится по крайней мере один ребенок-сирота или дети, лишены родительской опеки в возрасте до 18 лет.

Отсрочку также хотят оставить одному из родителей, имеющих ребенка до 18 лет, если второй отбывает наказание в местах лишения свободы, а также женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате. алиментов за три месяца.

Также не будут забирать женщин и мужчин, имеющих ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести. Оставят право на отсрочку и тем, кто воспитывает ребенка до 18 лет с инвалидностью, тем, кто имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Еще комитет рекомендовал не мобилизовать тех, кто имеет жену или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы; имеет жену или мужа из числа лиц с инвалидностью ІІІ группы, установленной вследствие отсутствия конечности, кистей рук, кисти руки, стоп ног, одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка.

Также призыву не будут подлежать: студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают уровень образования, превышающий ранее полученный; докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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