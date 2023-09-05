Камуфляж и маскировка очень важны: канадские инструкторы показали, как учат украинских воинов. Фото

В вооруженных силах Канады показали, как канадские военнослужащие учат украинских защитников. Тренировки проходят с использованием камуфляжа и маскировки.

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Об этом говорится на странице канадской тренировочной миссии UNIFIER в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Там также были опубликованы соответствующие снимки.

"Камуфляж и маскировка – очень важны для военных операций. Часть учебной программы UNIFIER в Великобритании обучает новобранцев Вооруженных сил Украины навыкам, необходимым для передвижения и выживания на поле боя", – говорится в сообщении.

В рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015-го года научили навыкам современного боя более 37 тысяч украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев учеба была восстановлена в Британии, Польше и Латвии.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадские военные с августа тренируют украинских воинов на территории Великобритании. Канадцы отмечают очень высокую мотивированность защитников Украины.