Канал Северский Донец – Донбасс находится под контролем ВСУ: Калашников рассказал о ситуации. Карта

Канал Северский Донец — Донбасс остается под контролем украинской армии, несмотря на попытки врага прорваться через него. Украинские войска также препятствуют попыткам оккупантов выступить за линию города Часов Яр.

Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, украинская армия контролирует канал, и оккупанты не могут его пересечь.

"Враг не может выступить за линию самого города Часов Яр, то есть он пытается прорваться, но его останавливают (украинские военные — ред.). Такая же ситуация у канала Северский Донец — Донбасс", — рассказал военный.

Калашников отметил, что в этих направлениях Россия ведет наступление и атакует в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки. В общем, российские военные на Бахмутском направлении пытаются сконцентрироваться между Богдановкой, Ивановским и Временным Яром. Также они готовят штурмовые группы, в основном среди воздушно-десантных войск.

Ранее сообщалось, что в течение суток 10 мая российская террористическая армия нанесла артиллерийские удары по десяткам населенных пунктов Харьковской области. В результате военных преступлений россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в Харьковской области заняли несколько сел, которые достаточно сложно содержать из-за географии их расположения и особенностей местности. В то же время, линию обороны захватчики прорвать не смогли.