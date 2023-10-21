'Картинка с реальностью не совпадает': пленный оккупант жалуется, что в России его обманули. Видео

Украинские воины на Запорожском направлении взяли в плен очередного российского оккупанта. Мобилизованный Анатолий Сергеев из 143 мотострелкового полка ВС РФ пожаловался на обман со стороны российских командиров как с обещаниями о месте службы, так и с обещанными выплатами.

Оказавшись в плену, оккупант обратился к своим соотечественникам с призывом "сидеть дома, возле жены и детей, если голова на плечах есть". Видео с жалобами россиянина есть в распоряжении OBOZ.UA.

Оккупант рассказал, что повестку ему вручили, когда он после работы "выпивал с мужиками в гараже". На следующий же день россиянин отправился в военкомат. Там, вспоминает он, у него взяли мазок на коронавирус и без какой-либо медкомиссии признали годным к отправке на фронт.

"У вас, говорит, сумка с собой? Нет, отвечаю. "Вам два часа хватит?"... Пошел собрал сумку, сели в автобус – и увезли", – рассказал он.

Видео дня

В плен россиянин попал вместе с другими захватчиками прямо с позиции, куда их отправили за сутки до того.

"Вечером пришел сержант, говорит: ты и ты – собирайтесь, завтра утром пойдете. Не вопрос. С 4 утра сидели ждали. Ни сопровождающих, никого, ничего нет, никто ничего толком не объяснил. Пошли мы, кое-как нашли этот блиндаж, уже после 2-х... Я у того, кого меняли, спросил: в чем наша задача? Чего мы тут вообще будем находиться? "Ваша задача – просто посидеть". Сутки мы просидели. А на вторые сутки пришли нас взяли (украинские военнослужащие. – Ред.). Сказали: будете вести себя прилично, ничего с вами не случится", – заявил пленный.

Он добавил, что оказывать сопротивление украинским воинам у него и в мыслях не было.

"Мы вышли – и все нормально. Нас привели – и вот. Не сопротивлялись, ничего. Смысл сопротивляться, если мы, как мясо, в натуре, там сидели. С нашими этими командорами, я не знаю", – путано попытался сформулировать свои мысли россиянин.

Он также рассказал, что не все так просто в российской армии и с обещанными выплатами, которыми российское командование заманивает захватчиков, желающих подзаработать, на войну.

"Выплаты? Знаете, кому нормально платят, кому-то задерживают... Все-равно кого-то обманывают", – сказал он, добавив, что кроме обмана с деньгами командиры врут мобилизованным и о том, где они будут служить. Так что в большинстве случаев вместо обещанной "второй линии" захватчики оказываются на самом что ни на есть "передке".

Также оккупант, то ли что-то осознав, то ли просто пытаясь спасти себе жизнь, заявил, что после приезда в Украину у него, как и у многих других появилось понимание, что "картинка из телевизора с реальностью не совпадает".

"Не стоит (слушать. – Ред.) то, что нам вот это "тележат", по телевизору ,по этой системе – это просто непонятно. Политика нашего президента. Для чего и зачем, чё и как? Что мы здесь делаем вообще? В натуре, "мясо". Чесно, я вот так вот считаю: голимое мясо. И посылают, как мясо. Иди! Куда? Чего? С чем? Ничего толком не дали. Дали с собой на двое суток банку консервов, банку икры кабачковой.. А чем открывать? Ложка, не ложка. Ты сам это все "родишь"? Ни разогреть не на чем. Двое суток ты сидишь в этой земле, мыши по тебе постоянно прыгают", – пожаловался оккупант.

Он также призвал соотечественников не соблазняться на "легкие", как им кажется, деньги – и не идти на войну.

"Так что не знаю, мужчины, если у вас есть своя башка на плечах – лучше сидите дома, возле жены, возле детей", – заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что защитники Украины захватили в плен одного из командиров отряда оккупантов "Черная мамба". 38-летний бывший зэк был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.

Во время допроса пленный признался, что российские военные воюют только из-за денег и снятия судимостей.