'Каждая гривна станет весомым вкладом': объявлен сбор на пикап для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Украинцев просят присоединиться к сбору средств для приобретения пикапа для бойцов 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военнослужащим необходим полноприводный пикап Mitsubishi L200 для выполнения боевых заданий.

Транспортное средство необходимо для установки мобильной мастерской Locker. Об этом сообщает портал "Твій крок".

63-я отдельная механизированная бригада была сформирована на основе общей директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ от 14 марта 2017 года. В составе бригады служат опытные военнослужащие частей оперативного командования "Запад", с 2014 года участвовавших в проведении АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Во время полномасштабного вторжения бригада участвовала в боях Херсонского направления и боях за Бахмут. Сейчас военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины активно участвуют в обороне, обеспечении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины на Лиманском направлении.

"Присоединяйтесь к нашей инициативе и помогите военным иметь все необходимое для выполнения задач. Каждая гривна, которую вы пожертвуете, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности наших военных. Вместе мы сможем помочь защитникам Украины и отблагодарить их за их отвагу и самопожертвование", – говорится в сообщении.

Командир воинской части А3719 отметил, что полноприводный пикап Mitsubishi L200 нужен бойцам для установки на него мобильной мастерской Locker.

Напомним, OBOZ.UA продолжает сбор на квадроцикл для 423-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, который нужен на оккупированном берегу Херсонщины, и окопный РЭБ C-Vog FPVKiller. С учетом сопутствующих расходов на ремонт и FPV для наших коллег общая нужная сумма – 300 тысяч гривен.

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