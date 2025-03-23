'Каждая жизнь важна': в Запорожье из-под завалов детского сада спасли черепаху. Видео

В Запорожье после очередного российского обстрела спасатели, разбирая завалы детского сада, спасли черепаху. Воспитанника по имени Байрактар нашли живым и невредимым.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В ночь на субботу Запорожье в очередной раз подверглось атакам со стороны российских войск.

Один из снарядов попал в здание детского сада, нанеся значительные разрушения. На месте трагедии работали спасатели ГСЧС, которые разбирали завалы в поисках возможных пострадавших.

Пресмыкающегося удалось спасти благодаря неравнодушию работницы заведения, которая обратилась к чрезвычайникам с просьбой его отыскать.

Женщина рассказала, что в одном из кабинетов живет черепаха, которая могла остаться под обломками. Спасатели сразу приступили к делу – тщательно обследовали помещение и, к счастью, нашли пресмыкающегося живым.

Уволенного из-под завалов "маленького бойца" передали его владелице, которая забрала его домой и поблагодарила спасателей за их работу.

К счастью, Байрактар не пострадал и чувствует себя хорошо.

"Каждая жизнь важна", – подчеркнули спасатели.

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и 14 пострадавших, три человека погибли.

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