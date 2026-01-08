Каждую третью 'Молнию' на фронте сбивает украинский дрон-перехватчик 'Генерал Черешня AIR'

По официальным данным системы операционной осведомленности Delta, украинский дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR" уничтожает каждый третий российский БпЛА "Молния", применяемый на фронте. Только за декабрь дронами-перехватчиками "Генерал Черешня AIR" было сбито более 1000 "Молний".

Об этом сообщил производитель, отметив, что перехватчик продолжает удерживать лидерство по количеству пораженных воздушных целей среди аналогичных решений.

"Молния" – это российский ударный беспилотник-камикадзе самолетного типа, изготовленный из дешевых материалов, в частности фанеры, пластика и картона. Благодаря этому он имеет низкую радиолокационную заметность, что затрудняет его обнаружение традиционными средствами ПВО.

По имеющимся данным, дальность полета "Молнии" составляет около 30-40 километров, а боевая часть может нести от 2 до 7 килограммов взрывчатки. Беспилотник активно используется как для ударных задач, так и для разведки и корректировки огня, в частности над прифронтовыми населенными пунктами. БпЛА "Молния" встречается в различных конфигурациях – в частности, зафиксированы борта с термитной зажигательной смесью, с тепловизионными камерами и модулями ИИ, а также борта, доставляющие FPV-дроны на более глубокие расстояния.

В компании отмечают, что эффективный перехват таких целей напрямую влияет на сохранение жизни как военных, так и гражданского населения. Производитель также сообщил, что продолжает совершенствование платформы "Генерал Черешня AIR" с учетом боевого опыта и изменений в тактике применения вражеских БпЛА.

Видео поражений "Молний" дронами "Генерал Черешня AIR" от 39-го зенитного ракетного полка