'Каждый день есть продвижение по флангам, но нужно большее терпения': в Минобороны объяснили особенности наступления на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины каждый день постепенно, но уверенно продвигаются по флангам на Бахмутском направлении. В сам Бахмут защитники не заходили – в городе развита система укреплений и опорных пунктов, которые занял враг, поэтому для его освобождения нужно несколько больше усилий и терпения.

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Об этом 27 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются четвертый день.

"Наши защитники ежедневно имеют продвижение по флангам. Постепенное, но уверенное. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили", – написала Маляр в своем Telegram-канале.

Чиновница добавила, что во время планирования наступления на востоке украинские воины учитывали противоречия между ЧВК "Вагнер" и властями в РФ.

Маляр также пояснила, что деоккупация территорий в районе Бахмута "имеет свою особенность, которая усложняет процесс":

"Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на 489-е сутки войны, оккупанты сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. На Бахмутском направлении враг совершил безуспешную атаку в направлении Богдановки.

– Воины ВСУ обратились к оккупантам на Бахмутском направлении. С помощью громкоговорителей они призвали их возвращаться домой, пока целы.

– ВСУ уничтожили целый батальон противника под Бахмутом. "Двухсотыми" стали по меньшей мере 30 военных РФ, часть сбежала, еще часть взята в плен.