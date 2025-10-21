'Каждый из них мог долететь до Парижа': Силы беспилотных систем уничтожили тысячу 'Шахедов', стоимость которых составляет 70 млн долларов. Видео

Ежедневно в условиях российской вооруженной агрессии украинские военнослужащие уничтожают десятки, а иногда и сотни дронов-камикадзе. Только на счету бойцов Сил беспилотных систем ВСУ уже 1000 уничтоженных ударных беспилотников типа Shahed.

Общая стоимость тысячи сбитых БПЛА достигает 70 млн долларов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Эффективная работа защитников

Только благодаря операторами 412-го полка Nemesis удалось уничтожить 1000 ударных дронов типа Shahed. В Силах беспилотных систем подчеркнули, что за общую стоимость этих уничтоженных дронов Россия могла бы построить современную больницу или выплатить годовую зарплату 17 500 учителям. Если сложить в одну линию все 1000 сбитых беспилотников, получилась бы цель, длинной в 3,5 километров.

Силы беспилотных систем отметили, что дальность полета дрона Shahed-136 достигает 2500 км. Это означает, что с РФ такой БПЛА может долететь до ряда европейских столиц.

"Каждый из них мог долететь до Парижа, Лондона или Женевы. Вместе они бы заняли площадь, как два футбольных поля. За эти деньги Россия могла бы построить современную больницу или выплатить годовую зарплату 17 500 учителям. Зато эта 3,5-километровая цепь была превращена в металлолом операторами 412-го полка Nemesis", – говорится в сообщении СБС ВСУ.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 21 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистические ракеты. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 58 БПЛА.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в ночь на 20 октября Черниговщина в очередной раз подверглась массированному удару от российских оккупантов. Десятки тысяч жителей остаются без электроэнергии после очередного попадания по энергообъекту в Нежинском районе области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!