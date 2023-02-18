Каждый российский удар по Украине будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что за эту неделю наша страна добились весомых сигналов от партнеров и конкретных договоренностей касательно неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа. Каждый удар оккупантов по нашим городам и селам будет иметь для РФ конкретные юридические последствия.

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Об этом украинский лидер сказал во время традиционного вечернего обращения к гражданам. Запись была опубликована на YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В этом контексте гарант вспомнил сегодняшний российский удар по Хмельницкому, а также регулярные вражеские обстрелы Харькова и области, Донетчины, Сумщины, Никополя и других населенных пунктов Украины.

Президент отметил: утро 18 февраля началось для украинцев с воздушной тревоги, во многих регионах были превентивные отключения света, чтобы защитить наши электросети. Однако практически на всей территории страны суббота завершается без отключений электричества.

"Мы продолжаем делать все возможное и невозможное, чтобы дать Украине больше ПВО, больше гарантий стойкости, больше защиты от любых ударов России", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в субботу в Германии прошел второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Тема не просто Украины, а именно победы Украины доминировала в ходе обсуждений.

"Есть значимые заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть и сигналы для усиления оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет... Я благодарен всем лидерам за поддержку", – отметил гарант.

Также он выразил благодарность нашим Силам обороны: десантникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехам 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцам 72-й отдельной механизированной бригады, артиллеристам 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бригад. Они защищают страну на Донетчине. Отдельно президент поблагодарил 128-ю бригаду сил ТРО, которая отбивает вражеские атаки на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Зеленский сказал, что "табу" на предоставления нашим Вооруженным силам дальнобойных ракет уже снимается.

– На открытии Мюнхенской конференции по безопасности президент подчеркнул, что Украина и партнеры должны сделать все для того, чтобы страна-террорист РФ и ее агрессия потерпели крах уже в этом году.

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