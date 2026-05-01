'Каждый выход на воду теперь лотерея': оккупанты жалуются на критическую нехватку катеров и атаки ВСУ на Херсонщине – 'Атеш'

Российские захватчики столкнулись с дефицитом плавсредств в оккупированной части Херсонщины. Из-за критической нехватки катеров, связанной с успешными атаками ВСУ, враг не имеет возможности вести наступательные действия в дельте Днепра.

В то же время военное руководство страны-агрессора пытается демонстрировать, что ситуация остается под полным контролем. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Оккупанты остаются без катеров на Днепре в Херсонской области

Об обострении проблемы с плавсредствами сообщил агент из подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии.

По его словам, на островах дельты Днепра вблизи Херсона у российских войск почти не осталось скоростных катеров, поскольку украинские дроны систематически уничтожают их один за другим, а нового пополнения нет.

"Командование делает вид, что все под контролем. На самом деле катеров почти не осталось, каждый выход на воду теперь лотерея", – рассказал он.

Сейчас острова фактически остаются отрезанными, а переброска личного состава и боеприпасов через проливы стала ежедневным риском без надлежащего прикрытия и резервов. Из-за этого ротация усложняется, поставки срываются, а военные, которые остаются на позициях, вынуждены ждать замены неделями.

По словам агента, часть катеров, которые еще уцелели, выходит из строя из-за износа и ненадлежащего обслуживания, хотя командование не спешит это признавать.

В "Атеш" также отметили, что вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины.

Напомним, ранее агенты зафиксировали топливный кризис у оккупантов на Херсонщине. Эта ситуация обусловлена ударами Сил обороны по Крыму. Особенно болезненным для захватчиков стал удар по Феодосии, ведь помешал поставке топлива оккупантам на Херсонском направлении.

