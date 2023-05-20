'Киев за три дня': Буданов рассказал единый план наступления окупантов на столицу Украины

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, российские кафиры не имели другого плана для захвата Киева, кроме "успешной" высадки десанта в Гостомеле. Враг не ожидал, что на подступах к столице ВСУ и украинцы будут оказывать такое масштабное сопротивление.

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Об этом Буданов сообщил в интервью журналисту Дмитрию Комарову. По словам главы ГУР, кафиры были уверены, что без всякого сопротивления десантируются и самолет за самолетом будут выгружать свои подразделения.

"Почему говорят, что россияне тупые, что они не понимали, что будет такая война, не брали с собой топливозаправщики, у них танки останавливались, не было подвоза боеприпасов, продовольствия. Это все правда, но им нужно было создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи. И для создания картинки – вхождение этих колонн", – отметил Буданов.

Оккупанты верили, что смогут беспрепятственно проникнуть в правительственный квартал и сменить руководство, считая, что действующая власть Украины сбежит. В противном случае, их намерения заключались в уничтожении украинского руководства.

"Откровенно говорю – у меня были пленники, которые брали с собой парадную форму. Когда с ними разговаривали – зачем ты взял парадную форму? А нам говорили, нас здесь встретят, мы пройдем победным маршем. Они тогда верили в это", – говорит руководитель. ГУР.

По словам Буданова, значительную роль в этом сыграла и информация, распространяемая украинской разведкой.

Также он рассказал, что Россия многократно изменяла дату вторжения в течение двух недель. Окончательную информацию о нападении в 4 утра 24 февраля Украина получила около 15:00 23 февраля.

В то же время Буданов считает, что если бы России удалось высадиться в Гостомеле, Киев был бы захвачен.

Ранее сообщалось, что в России серьезно прониклись диверсиями в Крыму и назвали "предвестник армагедона". После диверсии, в результате которой было остановлено железнодорожное сообщение с Севастополем, оккупанты резко прониклись "вопросами безопасности".

Напомним, что Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина много двойников. За последние шесть месяцев на официальных мероприятиях обычно присутствует не сам глава Кремля.

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