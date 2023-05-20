"Теперь нас будут бомбить, а не мы?!" В России всерьез озаботились диверсиями в Крыму и назвали "предвестник армагеддона"

"Рельсовая война", которая сейчас полным ходом идет в России, перекинулась и на оккупированный Крым. После диверсии, в результате которой было остановлено железнодорожное сообщение с Севастополем, оккупанты резко озаботились "вопросами безопасности". Правда, насколько им это удастся – большой вопрос, особенно учитывая, что даже "самый охраняемый в мире" мост в зоне риска. Сейчас россияне панично обсуждают контрнаступление ВСУ и что послужит "главным сигналом".

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Звоночек для захватчиков

18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, который заблокировал путь к базе Черноморского флота России. Оккупационные власти заявили, что это произошло в результате "вмешательства посторонних" – то есть, подрыва.Движение поездов было остановлено.

И это уже не "просто" поджоги оборудования, которые сейчас массово происходят в разных регионах РФ, а серьезный инцидент, который стал звоночком для захватчиков.

На российских ресурсах сразу же сделали предположение, что диверсия под Симферополем, а затем и "атака беспилотников ВСУ" (которая якобы произошла в тот же день, а целью была железнодорожная инфраструктура, соединяющая Крым с Херсонской областью), говорят о "намерении украинских подразделений нарушить логистику на Херсонском и Запорожском направлениях".

Обратила внимание на свежий инцидент и британская разведка. По мнению аналитиков, диверсии на железнодорожных объектах в Крыму еще больше усилят беспокойство Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в регионе.

И самый главный из них – Крымский мост.

Все идет к освобождению Крыма

С тех пор, как в октябре 2022 на Крымском (Керченском) мосту произошла "бавовна", оккупационная власть запретила заезжать на него грузовым автомобилям. Несмотря на обещания вот-вот запустить полноценное движение, этого так и не произошло. А теперь вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил пропагандистским СМИ, что этого не случится в обозримом будущем.

"Мы этот вопрос рассматривали. Более того, мы планировали запустить. Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор (через другие оккупированные территории Украины. – Ред.), плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту", – заявил Хуснуллин.

Таким образом ранее считавшийся наиболее быстрый и безопасный вариант добраться из РФ на украинский полуостров сейчас является чрезвычайно рискованным. Фактически оккупанты расписались в невозможности защитить стратегический объект, что вызвало эмоциональное обсуждение россиянами в социальных сетях. А учитывая последний подрыв ж/д – реакция была, скажем так, очень бурной.

К слову, сейчас все большегрузы попадают в Крым на пароме, однако если море штормит, то переправа не работает – отсюда большие задержки. "С того времени, как взорвали Крымский мост, цены на перевозки в АРК из России выросли более чем в два раза", – говорит собеседник OBOZREVATEL на полуострове.

Подлил масла в огонь и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, который в интервью YouTube-каналу Різні Люди недвусмысленно дал понять, что после того, как украинские воины зайдут в Крым, сторонники России покинут полуостров через керченскую паромную переправу.

"Большая часть радикального пророссийски настроенного населения с приходом подразделений в Крым в любом формате – наступлении и так далее – первой же выйдет через паромную переправу в Российскую Федерацию. Никто здесь не останется", – сказал глава военной разведки.

Фактически Буданов без лишних слов обрисовал перспективу как для коллаборантов, так и для оккупантов: сухопутный коридор будет перерезан, а Крымский мост "обездвижен".

О таком сценарии возвращения Крыма ранее говорил и экс-директор по европейским делам Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман. Он считается одним из ведущих специалистов по Украине в военно-дипломатическом сообществе США.

По его мнению, освобождение Крыма военным путем не является чем-то немыслимым.

"Первым шагом было бы сдержать российские войска в Херсонской и Луганской областях, а также на севере Донецкой области. После этого Украина должна была бы освободить Запорожскую область и юг Донбасса, чтобы выйти на побережье Азовского моря, разрушая российский сухопутный коридор. Украинской армии также предстоит уничтожить Керченский мост, соединяющий Россию с Крымом и позволяющий Москве обеспечивать свои войска. Без мостов, автомобильных и железных дорог в Крым. Кремлю придется перейти на обеспечение войск через море. Но баржи и паромы не смогут удовлетворить российские логистические нужды, необходимые для поддержки боев в Крыму и на юге Украины", – поделился в статье для Foreign Affairs Виндман.

Он считает, что тем временем украинская армия будет неделями обстреливать российские войска и инфраструктуру. В числе целей будут логистические узлы, авиабазы, центры командования и контроля, военно-морские объекты и транспортные узлы.

"Если Украина добьется успеха в этой начальной фазе операции, ей потребуется провести сухопутные и десантные атаки, чтобы закрепиться в Крыму", - резюмировал бывший эксперт Совета нацбезопасности при президенте США.

В российских Telegram-каналах истерят из-за диверсий, но Крымский мост уже назвали эдаким главным маркером грядущего "армагеддона" – то есть контрнаступления ВСУ. Мол, пока ударов по мосту нет, то "еще не все так плохо", а вот как только нанесут – спасайся кто может. Однако как именно будут развиваться события – покажет время. Неизменно только одно: Крым был, есть и будет украинским.