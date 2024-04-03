"Киевстар" объявил о сотрудничестве с холдингом Sheriff в рамках гуманитарного разминирования Украины

Крупнейший оператор электронных коммуникаций "Киевстар" и холдинг охранных компаний SHERIFF, в частности, направление SHERIFF Demining, являющееся сертифицированным оператором противоминной деятельности, подписали меморандум о сотрудничестве.

Украина сейчас — самая заминированная страна в мире. По данным ГСЧС, минами и неразорванными боеприпасами загрязнено около 175 тысяч кв. км территории. Именно поэтому Киевстар и SHERIFF Demining начинают работать над технологией для операторов по гуманитарному разминированию.

Компании будут проводить совместное испытание сервисов сигнала коррекции RTK, что обеспечит высокую точность картографирования загрязненных территорий и обозначения взрывоопасных предметов.

"Помогать в восстановлении страны важная миссия не только для Киевстар, но и для всего украинского бизнеса. Чтобы ускорить процесс разминирования и восстановления страны, мы готовы делиться опытом внедрения новейших технологий, которые смогут уберечь жизнь украинцев, — комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстар". — В частности, для безопасного разминирования важно обеспечить определение точных координат мин и границ загрязненных территорий. И для этого необходимо качественное GNSS-оборудование с поддержкой технологии RTK".

Киевстар обеспечит партнерам доступ к технологии RTK и будет давать рекомендации по выбору и использованию приемников GNSS. Также специалисты компании будут проводить аналитические исследования по испытаниям технологий позиционирования и определения координат на местности.

"Мы ожидаем, что сотрудничество с Киевстаром поможет нам значительно улучшить точность определения взрывоопасных предметов и дальнейшего разминирования. Это позволит быстрее и безопаснее очищать загрязненные территории и возвращать их в мирную жизнь", — прокомментировал перспективы сотрудничества Евгений Антипенко, директор SHERIFF.