После визита путина в Пхеньян и встречи с Ким Чен Ыном я отмечал, что российский военный преступник запросит у северокорейского диктатора не только боеприпасы, но и технику. В одном из своих материалов я описал, какие типы техники армии КНДР могут заинтересовать россию, в основном однотипная советской и с одинаковыми калибрами. Но, похоже, всё оказалось ровным счётом наоборот… Точнее, запросил-то путин, конечно именно эту технику, а вот передавать Ким Чен Ын ему стал совсем другу.

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Не так давно появились первые фото в россии транспортировки по ЖД 170-мм САУ M1989 Koksan. А на днях Financial Times сообщило, что помимо этих САУ россии от КНДР были переданы 240-мм РСЗО, вероятнее всего М1985/М1991.

Важно понимать, что М1989, что М1985/М1991, это артиллерийские системы имеющие не свойственные россии калибры, ствольный 170-мм и реактивный 240-мм соответственно.

Казалось бы, КНДР могли бы отправить в россию РСЗО 122-мм или 300-мм, САУ 152-мм, гаубицы 122-мм, но нет. Не они были отправлены.

То есть, Ким Чен Ын стал поставлять в россию артиллерию тех калибров, которые на российских предприятиях не производятся и которые путину придётся регулярно покупать у КНДР, конечно же, по крайне завышенным ценам. Хитрый Чен Ын ставит путина в позу постоянно просящего, зависящего и приползающего на четвереньках.

Конечно, не исключено, что следующие партии техники от КНДР в россию уже будут соответствовать "родным" советским/российским калибрам, но не исключено, что и нет. И Чен Ын продолжит путину поставлять технику со специфическими калибрами, типа М2018 155-мм, РСЗО 132-мм и 200-мм и прочего!

В любом случае, от того в каких позах Ким Чен Ын имеет путина нам не легче и реакция наших партнёров на это БДСМ была бы крайне желательной, ведь продолжение ему будет и чем больше попустительства от Запада – тем больше самоуверенности у диктаторов во вседозволенности.