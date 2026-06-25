"Раздался резкий хлопок, Даша упала": жених женщины, погибшей на пляже в Одессе, рассказал о трагедии. Видео

23 июня российские террористы атаковали дронами побережье Одессы, где отдыхали мирные жители: в результате осколочного ранения погибла 26-летняя Дарья Кравченко. Ее жених рассказал подробности трагедии, связанной с вражеским обстрелом.

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По его словам, всё произошло в одно мгновение – сначала раздался резкий звук, а затем девушка просто упала. Подробностями мужчина поделился в Instagram.

На своей странице в соцсети жених погибшей Иван Носков опубликовал ролик, в котором подробно рассказал об ударе россиян.

Он отметил, что после объявления воздушной тревоги пара переместилась с пляжа в ближайший бар, где находились другие отдыхающие. Когда все вроде бы утихло, отдыхающие начали возвращаться к побережью.

"Через несколько минут после этого мы уже были на месте. В принципе, без каких-либо звуков раздался резкий удар. Меня оглушило, а Даша просто упала. Упала, и я подбежал к ней, а у неё с левой стороны шеи начала течь кровь. На вопрос, была ли оказана своевременная медицинская помощь, я отвечу: нет. После того как Даша упала, я быстро заткнул рану полотенцем, потому что увидел пульсирующее кровотечение у нее из шеи. Начал давить на рану и просить о помощи, но все разбежались и никто не хотел даже подходить", – пояснил мужчина.

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Он также отметил, что на пляже не было ни медиков, ни спасателей, ведь помощь раненой могли оказать исключительно квалифицированные специалисты. По его словам, в такие моменты время исчислялось минутами.

"Я благодарен двум незнакомым отдыхающим, которые всё-таки решились, подбежали, выхватили у меня из рук это полотенце и продолжили оказывать давление. Уже потом люди начали вызывать скорую", – добавил Иван Носков.

В комментарии "Суспильному" о деталях российской атаки рассказали две женщины, которые также находились на том пляже. Когда началась воздушная тревога, они вместе с другими людьми отошли от побережья. Позже они вернулись за своими вещами, а вскоре раздался взрыв и начал кричать мужчина.

"Мы думали, что что-то случилось с мужчиной. А уже потом поняли, что есть пострадавшие", – сказала одна из женщин.

По её словам, после инцидента отдыхающие начали направляться к месту трагедии и пытались оказать первую помощь пострадавшим до прибытия экстренных служб.

"Многие люди подходили, пытались помочь и женщине, и мужчине", – добавила она.

Другая очевидица София рассказала, что после объявления воздушной тревоги многие отдыхающие покинули пляж, а женщина с молодым человеком остались.

"Все начали выбегать с пляжа. Они единственные остались", – сказала женщина.

Что предшествовало

Днем 23 июня военные российской оккупационной армии атаковали Одесскую область. Целью врага стало побережье Одессы, где отдыхали мирные люди. В результате террора со стороны РФ есть погибшая, еще один человек пострадал. Погибшей на одесском пляже оказалась медицинская работница из Киева. Девушка приехала в Одессу на отдых и погибла в результате вражеского удара по побережью.

Как сообщал OBOZ.UA, днём во вторник, 23 июня, военные российской армии нанесли удар по Кривому Рогу. В городе прогремела серия взрывов. В результате вражеской атаки погибли 3 человека, более 23 – пострадали, также повреждены промышленные объекты.

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