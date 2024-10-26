Китай недоволен 'дружбой' Путина и Ким Чен Ына против Украины – FT

Еще до отправки северокорейских войск в РФ глава Китая Си Цзиньпин был недоволен укреплением сотрудничества Москвы с Пхеньяном. В Пекине обеспокоены, что углубление связей РФ и КНДР может дестабилизировать Корейский полуостров и укрепить альянсы под руководством США в регионе.

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Примечательно, что на прошлой неделе Си поблагодарил Ким Чен Ына за поздравительное послание по случаю 75-й годовщины основания коммунистического Китая, но опустил традиционное упоминание Северной Кореи как "дружественной соседней страны". Об этом сообщает Financial Times.

Китай воспринимает отправку войск КНДР на линию фронта как "резкую эскалация партнерства", которое углубилось после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. В Пекине считают, что укрепление связей РФ и КНДР грозит дестабилизировать хрупкий баланс сил на Корейском полуострове.

Более тесные российско-северокорейские связи также могут подтолкнуть США, Японию и Южную Корею к укреплению своего военного союза в Восточной Азии, который Пекин уже рассматривает как направленный на сдерживание его растущей мощи.

В связи с этим Пекин хочет любой ценой избежать повторения первых лет холодной войны, когда СССР, КНДР и Китай образовали "северный треугольник", который противостоял "южному треугольнику" – Южной Кореи, Японии и США.

Исполнительный декан Школы международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэн считает, что для Китая сейчас действительно сложная ситуация. По его словам, с одной стороны, Пекин не хочет видеть возвращение холодной войны в Восточную Азию, с другой стороны, в Китае опасаются, что США попытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией.

Профессор международных отношений из Шанхая Шэнь Динли заявил, что опасения Китая включают в себя возможность оказаться втянутым в сам конфликт, если участие северокорейских войск в войне против Украины сделает азиатскую страну – единственного партнера Пекина по военному альянсу – законной целью для Киева.

"У Китая есть договорное обязательство защищать Северную Корею. Если Северная Корея подвергнется нападению, Китай юридически обязан отправить свои войска и при необходимости использовать все средства для защиты Северной Кореи", – сказал Динли.

Напомним, постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг заявил, что за помощь в войне против Украины страна-террорист Россия может предоставить Северной Корее ядерные технологии в сфере вооружений. Также Пхеньян ждет от Москвы финансовой помощи.

К слову, военно-политическое руководство страны-террориста России опасается, что укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна может дать обратный эффект. В Кремле боятся, что на фоне привлечения войск КНДР к войне Южная Корея предоставит помощь Украине.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.