Китай предоставляет России спутниковые изображения военных объектов в Украине.

Соединенные Штаты предупредили союзников, что отношения Китая и России в сфере военной поддержки усилились. В частности, китайская сторона начала предоставлять РФ данные геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники, США предупредил союзников, что Китай начал передавать России спутниковые изображения "военных целей" в Украине. Также из Китая в РФ передают микроэлектронику и станки для танков.

Военная поддержка Китая также включает оптику, нитроцеллюлозу, топливо для ракет и "расширение космического сотрудничества".

Напомним, что ранее президент США Джо Байден лично выразил обеспокоенность китайскому лидеру Си Цзиньпину по поводу вышеупомянутой поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы.

В прошлом году из-за санкций против России именно Китай стал поставщиком в РФ "абсолютно всего, от одежды до машин". Но важно то, что Китай и Гонконг также стали для Кремля "воротами для ограниченных санкциями технологий", отмечает издание. Хотя из-за этого несколько китайских производителей также попали под санкции, "торговля между Китаем и РФ не демонстрирует признаков спада".

Как сообщал OBOZ.UA, представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин имеет собственное видение способа политического урегулирования войны России против Украины.

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