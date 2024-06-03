Китайская государственная организация пыталась закупить для России оборудование, 'глушащее' дроны – FT

Хотя Китай не продает оружия РФ, его государственные организации помогают россиянам закупать высокотехнологичное оборудование, которое используется в войне против Украины. В частности, одна из китайских госкомпаний ищет для российских клиентов технику, "глушащую" беспилотники.

Речь идет об "Ассоциации содействия торговле с Россией провинции Гуандун". На это обратила внимание британская газета Financial Times.

Недавно эта госорганизация опубликовала в китайской соцсети WeChat объявление о покупке иностранными предприятиями оборудования для БПЛА.

В компании заявили, что их покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые бренды BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие подобные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".

Как пишет газета, клиенты из РФ хотели получить местный эквивалент детекторов БПЛА "Булат", разработанных петербургской компанией 3mx. По заявлению 3mx, эти детекторы использовались на фронте во время вторжения в Украину.

В описании профиля в WeChat, "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" была создана под руководством Департамента торговли провинции Гуандун в 2023 году.

FT указывает, что провинция Гуандун является центром высокотехнологичного производства в КНР. Здесь базируется немало известных компаний, в том числе и DJI – крупнейший в мире производитель коммерческих БПЛА.

Задачей ассоциации указывается координация бизнеса с РФ, помощь в налаживании контактов с российскими покупателями, толкование экономической и торговой политики и предоставление юридических консультаций, связанных с Россией.

Объявление о закупке было размещено 22 мая, а впоследствии удалено. Представитель компании сказал журналистам, что оно было "какой-то ошибкой, поэтому мы его удалили".

Он уверяет, что клиенты в РФ в действительности якобы искали "детские игрушки", хотя объявление содержало подробное описание оборудования для обнаружения дронов.

Примечательно, что Китай неоднократно заявлял, что не поставляет летального оружия РФ и установил экспортный контроль в отношении широкого спектра товаров, связанных с технологиями БПЛА, отмечают в FT.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Сингапуре заявил, что, по данным ГУР, на рынок РФ попадают элементы оружия из КНР. Такие данные поступают также от разведок партнеров.

Зеленский также подверг критике позицию Китая, который отказался от участия в саммите мира в Швейцарии из-за того, что РФ не пригласили. По словам президента Украины, Пекин стал инструментом в руках диктатора Владимира Путина, помогая Москве в срыве мероприятия.

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