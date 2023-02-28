Китайская компания передавала российской ЧВК 'Вагнер' спутниковые фото

Китайская спутниковая компания Spacety, которая внесена в "черный список" США, передавала спутниковые снимки российской ЧВК "Вагнер". Какие именно фото и когда были переданы террористам – не уточняется.

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Об этом сообщает Reuters. Соответствующее заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк во время слушаний в Конгрессе.

"Китайская спутниковая компания Spacety, которая была добавлена ​​в "черный список" США в начале этого месяца, предоставила спутниковые снимки российской наемной компании Wagner Group", – говорится в сообщении.

Известно, что Spacety базируется в Пекине, но имеет штаб-квартиру в Люксембурге. Она специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах.

Ранее в Spacety заявляли, что соблюдают международные санкции против России и не поддерживает связей со страной после их введения.

Отметим, 26 января Государственный департамент и Министерство финансов США объявили ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

Как известно, ЧВК "Вагнер" занимается военизированной деятельностью по всему миру, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной в войне в Украине. При этом ЧВК "Вагнер" привлекает миллионы для финансирования войны в Украине благодаря добыче золота компанией в ЦАР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух дочерей российского олигарха, известного как "повар Путина", руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Также ограничения введены против физических и юридических лиц, причастных к функционированию структур российских наемников.

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