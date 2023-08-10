'Кладут нас кассетами с утра до вечера': оккупант-якут внезапно 'прозрел' и пожаловался на командование РФ и потери в войне. Видео

Российский оккупант пожаловался на огромные потери путинской армии в Украине. По его словам, убитые и раненные захватчики лежат на поле боя и их никто даже не собирается эвакуировать.

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Также военный преступник заявил, что артиллерия армии РФ не работает. Видео с ноющим оккупантом опубликовал в Telegram журналист Константин Андриюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант-якут пожаловался, что его мобилизовали на войну против Украины в сентябре 2022 года и с тех пор ни разу не отправляли в отпуск. При этом заявил, что командование закинуло группу захватчиков в лесополосу, часть из которых уже ликвидировали украинские военные с помощью кассетных боеприпасов.

Захватчик заявил, что убитых и раненных командование не собирается эвакуировать, а также пожаловался на отсутствие поддержки артиллерийского огня

"Я мобилизованный с республики Якутия, нахожусь здесь с сентября 2022 года. В отпуска нас не отправляют, нас закинули в такую лесополосу, ложат нас кассетами с утра до вечера. Тут ребята двухсотые, трехсотые лежат, всем нас**ть на них. Артиллерия наша не работает, нас не прикрывают, нам не помогают. Ребята тут лежат двухсотые, трехсотые, нас не эвакуируют. Надо уже менять или что-то предпринимать", – жалуется оккупант.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 9 августа ликвидировали 580 российских оккупантов, сожгли более десятка танков и артсистем, а также сбили вертолет. В общей сложности "демилитаризовано" еще 69 единиц вражеской техники и вооружения.

Ранее сообщалось, что защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались спрятаться в доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия продолжает обстреливать мирных жителей на правом берегу Херсонской области. Однако снаряды не всегда долетают до жилых домов и падают прямо на позиции захватчиков на левом берегу.

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