Все по плану? Оккупанты во время атак в Херсонской области случайно сбросили бомбы на собственные подразделения

Российская оккупационная армия продолжает обстреливать мирных жителей на правом берегу Херсонской области. Однако снаряды не всегда долетают до жилых домов и падают прямо на позиции захватчиков на левом берегу.

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Только за прошедшие сутки оккупанты сбросили три управляемые авиационные бомбы на свои подразделения. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военнослужащие стараются сделать так, чтобы у российских оккупантов не было возможности обстреливать правобережную Херсонщину. Однако иногда оккупанты занимаются самоликвидацией. Так, в течение 9 августа россияне сбросили с тактической авиации три авиабомбы на свои подразделения на левом берегу.

"Мы пытается сделать так, чтобы к правому берегу Херсонщины вообще ничего не долетало. Пока в некоторых вопросах оккупантам получается справится самим. Например, вчера, пытаясь атаковать тактической авиацией, выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район, уронили три КАБа просто на себя, на свои собственные подразделения. Вот таким образом сработала вторая армия мира", – рассказала Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что в Херсонской области продолжается контрбатарейная борьба и работа над зачисткой левобережья от оккупантов. Защитникам Украины необходимо обезвредить огромное количество вражеских сил, чтобы иметь возможность продвигаться.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, в нашей зоне ответственности продвижение осложнено тем, что линия фронта – это река Днепр, которая претерпела существенных трансформаций после подрыва Каховской ГЭС. География берегов усложнилась, мы пытается использовать ее максимально в пользу Сил обороны. План рассчитан на то, чтобы сначала зачистить очень большую полосу на левом берегу для того, чтобы безопасно продвигаться нашим подразделениям", – сказала Гуменюк.

Кроме того, в ОК "Юг" отметили, что за сутки войска РФ выпускают по мирным жителям десятки снарядов. При этом в последнее время враг подтягивает новые резервы.

"Враг, к сожалению, продолжает обстрелы мирного населения. Подтянув определенные резервы вооружения и боеприпасов, они усилили обстрелы. Уже сейчас за боевой день они набирают более 40 обстрелов. Э то говорит о том, что пытаются держаться на отметке 60-70 обстрелов за сутки", – заявили в ОК "Юг".

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 9 вагуста ликвидировали 580 российских оккупантов, сожгли более десятка танков и артсистем, а также збили вертолет. В общей сложности "демилитаризовали" еще 69 единиц вражеской техники и вооружения.

Ранее сообщалось, что защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались спрятаться в доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

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