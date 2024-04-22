'Классическая психологическая ошибка людей': Буданов высказался о гибели российского пилота Кузьминова, перегнавшего в Украину Ми-8

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский пилот Максим Кузьминов, который перегнал в Украину вертолет Ми-8, совершил классическую ошибку. После переезда в Испанию летчик перестал следить за своей безопасностью.

В то же время глава ГУР добавил, что не боится признавать ошибки и понимает, что за Кузьминовым нужно было следить. Об этом Буданов рассказал в интервью ВВС.

По его словам, когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они не смотрят за своей безопасностью. Однако желание славы омрачает глаза. Буданов пояснил, что после переезда в Испанию Кузьминов мог возобновить контакты с людьми из России.

"Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы омрачает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "Вот ты же никому, только вот тебе говорю". Также потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее", – сказал Буданов.

Кроме того, начальник ГУР признал, что такие случаи не единичные, ведь люди совершают типичные ошибки.

"Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же могу сказать. Надо было все-таки за ним следить, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", – заявил Буданов.

Как писал OBOZ.UA, испанские спецслужбы убеждены, что именно Кремль ответственен за убийство российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. Мадрид пообещал "решительный ответ", когда причастность РФ к гибели пилота будет доказана.

Напомним, Максим Кузьминов во время операции "Синица", которая проходила под руководством украинской разведки, 9 августа 2023 перегнал вертолет Ми-8 с российской территории и сдался ГУР.

В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил. Кузьминов, в свою очередь, как сообщали источники в ГУР, получил вознаграждение в 500 тысяч евро.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал приземление российского Ми-8 на аэродром в Харьковской области одной из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. В августе Буданов говорил, что пилот вертолета намерен оставаться в нашей стране.

Издание NYT выяснило, что представители украинской разведки предупреждали Кузьминова, что его жизнь в опасности и призвали не покидать Украину. Россиянин проигнорировал все предупреждения.

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