Ключевая тема – План победы: Зеленский прибыл в Брюссель и встретился с Шарлем Мишелем. Фото, видео и все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Ключевой темой переговоров политиков стало представление Плана победы.

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Глава государства отметил, что Украина рассчитывает на активное участие ЕС в реализации Плана победы. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

По словам президента, во время встречи президентом Европейского совета он обсудил реализацию Формулы мира, дальнейшую оборонную поддержку, а также движение Украины в ЕС.

Кроме того, президент Украины и Европейского совета отметили на необходимости усиления санкций против России, обеспечение устойчивости украинской экономики и финансовой системы.

Также Зеленский подчеркнул, что во время представления Плана победы акцентировал на том, что все его пункты должны сделать Украину сильнее и готовой к дипломатии. При этом президент заявил, что выполнение плана во многом зависит от поддержки партнеров.

"Благодарю лично Шарля Мишеля за его лидерство на протяжении всех лет президентства, за все решения в поддержку нашего государства и людей", – заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский 17 октября принял участие в заседании Европейского совета, состоявшемся в Брюсселе (Бельгия). Он представил европейским партнерам План победы Украины, который, по его словам, может положить конец войне "не позже следующего года".

Ранее Зеленский заявил, что Украина продолжает готовиться ко второму Саммиту мира. По словам главы государства, западные партнеры настаивают, чтобы на саммите присутствовали представители страны-агрессора России.