Ключевые для динамики контрнаступления: США могут скоро передать Украине новую партию кассетных боеприпасов – NYT

США намерены прислать Украине новую партию кассетных боеприпасов. Сообщается, что украинские военные могут ожидать этого уже в ближайшее время.

Видео дня

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники во властных кругах. Так, три американских чиновника заявили, что администрация Байдена планирует послать больше снарядов.

"Теперь, через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы убедиться, что боеприпасы у ее войск не закончатся, три американских чиновника заявили, что администрация Байдена планирует послать больше в скором времени", – говорится в материале.

Как сообщает издание, один из чиновников утверждает, что это оружие необходимо Украине для сохранения успешной динамики украинского контрнаступления, достигнутой военными на юге страны.

В то же время западные эксперты и чиновники соглашаются в том, что кассетные боеприпасы наиболее эффективны в борьбе против российских войск и техники, которые расположены на открытой местности.

Они прогнозируют, что спрос на боеприпасы в Украине будет расти, поскольку некоторые военные подразделения все больше используют тяжелую артиллерию для подготовки местности перед наступлением пехоты.

Напомним, что в администрации американского президента Джо Байдена рассматривают разные варианты усиления военной помощи Украине. В частности, в Белом доме обсуждается возможность передать Силам обороны нашей страны кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве обороны США подтвердили, что в ближайшее время страна присоединится к программе обучения пилотов Сил обороны Украины на современных истребителях F-16. Речь идет об обучении нескольких летчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!