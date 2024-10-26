КНДР уже готовит вторую группу военных для РФ – разведка Южной Кореи

По данным южнокорейской разведки, КНДР готовит вторую группу военных для отправки в поддержку России в зоне боевых действий. Около 1500 северокорейских солдат уже проходят тренировки, они прибыли во Владивосток в период с 8 по 13 октября.

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Всего КНДР планирует отправить в Россию примерно 10 тысяч военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейских разведчиков.

Часть полученных разведданных Южная Корея намерена представить на заседании НАТО 28 октября, согласно источникам Bloomberg. Возможные ответы альянса ограничены, они могут включать в себя дополнительную поддержку Украины и усиление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Документы разведки также открывают объем военных поставок из КНДР, сообщает Bloomberg. С августа 2023 года Северная Корея передала России около восьми миллионов снарядов калибров 122 и 152 миллиметра, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковое оружие Bulsae-4. По словам источника, эти объемы значительно превышают предварительные оценки европейских официальных лиц.

Ранее в октябре южнокорейская разведка сообщила, что КНДР приняла решение направить около 12 тысяч военных для поддержки России в войне против Украины. О подготовке северокорейских солдат на Дальнем Востоке заявляла также украинская разведка.

Напомним, 23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России". Пресссекретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна "не будет сидеть без дела" и предпримет ответные шаги. По его словам, Сеул будет принимать необходимые меры в зависимости от масштабов военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, может пересмотреть свою позицию о предоставлении оружия Украине, отметил Юн.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

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