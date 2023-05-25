'Когда хобби боулинг, а ты – оператор БПЛА': в ВСУ показали эффектный удар по окопу захватчиков. Видео

Операторы беспилотников из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев показали незаурядное мастерство в нанесении ударов по оккупантам. Они сбросили боеприпас прямо во вражеский окоп под Угледаром.

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Кадры "бавовны" показали на Facebook-странице бригады. Украинцы отметили точность защитников из "армии дронов" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На ролике с высоты ,бойцы показали позицию российских захватчиков, которую те обустроили под землей. Чтобы попасть именно туда, где расположился враг, украинские воины-операторы БПЛА скорректировали удар прямо в окоп.

В результате прицельного удара произошел взрыв, который, вероятно, унес жизнь еще хотя бы одного оккупанта. Ведь рядом с окопом уже заметен один ликвидированный захватчик.

"Когда хобби боулинг, а ты – оператор БПЛА", – отметили "черные запорожцы" ВСУ.

В комментариях под видео защитники добавили, что в такой боулинг они "играют" под Угледаром на Донетчине.

Их мастерство похвалили пользователи сети, пожелав воинам божьей защиты.

"Вот это точность! Господней защиты", "Руку "набили" в этом деле четкого попадания в цель. Слава 72-й бригаде", "Спасибо вам, наши защитники. Слава героям!", "Купим еще беспилотников, внушающих страх могильный", "Это больше похоже на гольф, ювелирная точность. Красавчики", "Ювелирная работа. Супер. Ребята, молодцы", – прокомментировали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спецназовцы дроном-камикадзе "Пегас" уничтожили российский БПЛА Mavic в окрестностях Бахмута. С помощью этого беспилотника оккупанты корректировали свой огонь по позициям Сил обороны Украины.

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