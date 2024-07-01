В последнее время, на фоне провала российской операции в Харьковской области, а так же оттеснения подразделений РОВ, что в районе Липцов, что в районе Волчанска, этот вопрос начинает звучать всё чаще: "Когда, по вашему мнению, россиян полностью выдавят из Харьковщины?"

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И на этот вопрос я отвечу следующим, шокирующим многих образом: "Зачем?"

Но прежде чем триггерить, стоит обратить внимание вот на что…

До формирования ГВ "Север" у границы с Украиной находились группы войск численно чуть больше 35 тысяч. ГВ "Белгород" - чуть более 15 тысяч тел, ГВ "Брянск" и ГВ "Курск" - около 10 тысяч каждая. Но, после объединения в ГВ "Север", это количество выросло до 50 тыс, а накануне начала наступления на Харьковщину 10 мая их общее количестве было 53 тысячи. Самой многочисленной оставалась бывшая ГВ "Белгород" - около 40 тыс тел.

В настоящее время ГВ "Север" составляет около 60 тысяч, а бывшая ГВ "Белгород" - более 45 тыс тел. При этом, для усиления ГВ "Север" и продолжения боёв на Харьковщине командование РОВ ослабило и перекинуло в Белгородскую область подразделения из состава:

-Краматорского направления – 83-й ОДШБр (оперировала в районе Часового Яра, по линии Иванвоское-Клещиевка-Андреевка);

-Кураховского направления – "легендарную" 155-й ОБр МП, в составе которой, после двух провальных наступлений на Угледар, не осталось ни одного морского пехотинца, который хотя бы раз в жизни видел море;

-Из состава ГВ "Днепр" - 810-й ОБр МП, год долбившейся об Крынки и 61-й ОБ МП, недавно успешно утопившей своих тюленей под Нестрыгой.

Харьковщина вытягивает у РОВ ресурс и сковывает его в этой локации. Открыв два новых участка фронта, россия, не может их бросить, из-за твердолобой упёртости топорного генералитета, но и добиться там успеха тоже не может. Фактически, Харьковщина высасывает у РОВ 25 тысяч лишнего ресурса, который требуется регулярно обновлять и подпитывать.

Поэтому, я не исключаю, что до конца лета СОУ выйдут на линию Глубокое-Лукьянцы с полным контролем этих сёл и сосредоточиванием на добивании россиян в Красное-Мороховец-Олейниково. Выбьют россиян из Волчанска, оттеснив от города на 1-2 км, равно как в районе Бугруватки. Возможно, проведут рейды в Гатище-Огурцово. Но сохранят присутствие РОВ настолько, чтобы те не имели возможности уменьшить группировку в Белгородской области.

Если россиян сейчас полностью выбить с Харьковской области, то они, оставив в Белгороде стандартный набор тел 15-20 тысяч, сосредоточат высвободившийся ресурс на одном или нескольких направлений. Оно нам надо?

Российское командование, своим перформенсом в Харьковской области, не только не достигло тактических и тем более оперативно-тактических успехов, угробило тысячи единиц людского ресурса и продолжают его там гробить, но и загнало себя в ловушку, из которой выбраться практически невозможно. Ведь если просто взять и вывести войска с этих двух участков БД, то возникнет вопрос: "А зачем это всё было нужно, да ещё и такой ценой?"

В итоге, генерал-полковник Александр Лапин, очень быстро окажется на скамье подсудимых, но не в Гааге, а 235-го гарнизонного военного суда в Москве за неожиданно выявленную коррупцию. Ну, а пока россияне перемалываются в фарш на Харьковщине, неудобные вопросы придерживаются до удобного случая.

Пат.